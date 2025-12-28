От бытовой техники до детских вещей: Беженец раскрыл правду о мародёрстве ВСУ в Красноармейске

Украинские военные систематически забирали у местных жителей технику и личные вещи. Об этом РИА «Новости» сообщил беженец из Красноармейска Евгений.

«Просыпаемся, выходим — у подъезда стоят четыре дорожные сумки, три огромных клетчатых баула, набитые детскими вещами: гироскутер, скейтборд и прочее. И тут спускаются ВСУшники с телевизором — плазмой дюймов на 50. Мы им: «Здравствуйте, что происходит?». А он отвечает: «Спортинвентарь собираю, нам в подвале заниматься надо». Я на телевизор смотрю — он его ставит и говорит: «Это нам нужно, это спортинвентарь», — рассказал Евгений.

По словам беженца, когда он поднялся в свой подъезд, военные уже находились в его квартире. Замок был выбит после предыдущего удара, и вход был свободным. Евгений отметил, что один из военных предложил забрать гуманитарную помощь с этажа выше, добавив, что еда там есть.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске мирных жителей насильно вывозили из домов при участии украинских военнослужащих и волонтёрской группы «Белые ангелы». Преступники точно знали, где находятся семьи, заходили в дома, вытаскивали людей прямо с кроватей, связывали руки и ноги, а затем вместе с детьми грузили в автобусы и увозили.