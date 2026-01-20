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Опубликовано 20 января, 05:02

Боевики ВСУ сдались в плен в Харьковской области после месяца без ротации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Двое военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины сдались в плен в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области. По информации российских силовых структур, они более месяца находились на позициях без ротации, рядом с телами погибших сослуживцев, пишет РИА «Новости».

По словам пленных, командование их бригады отказывалось проводить эвакуацию раненых, в результате чего те мучительно умирали прямо на позициях. Этот фактор, наряду с полным отсутствием ротации и истощением, стал одной из ключевых причин их добровольной сдачи в плен Российским войнам.

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Ранее сообщалось, что украинские войска понесли значительные потери в ходе боёв за Димитров (Мирноград) в ДНР. Взятый в плен военнослужащий ВСУ Павел Гейко рассказал, что его группа заняла позицию в здании, однако уже спустя двадцать минут была подавлена атакой с дронов. Ещё через такой же промежуток времени к ним ворвались штурмовики, которые и захватили их в плен. Он подчеркнул, что сдача была осознанным выбором.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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