Освобождение Харькова поможет снизить риск обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин. Он считает, что российским войскам нужно расширить зону безопасности до Балаклеи.

«Надо освободить по большому счёту сам Харьков. Дальше нужно продвинуться до Изюма, в Балаклею. То есть необходимо пройти не менее 50 км, потому что HIMARS стреляют по Белгороду. Работы ещё много. Белгородчине достаётся, как и другим регионам — и Курской области, и Брянщине. Но подвижки там есть», — приводит комментарий эксперта NEWS.ru.

Дандыкин отметил, что Харьков второй по численности населения и уровню промышленного развития город после Киева. С его территории украинские войска запускают ракеты — расстояние до границы небольшое. ВСУ перебрасывают туда все доступные резервы, чтобы удержать позиции.

Эксперт подчеркнул, что российские военнослужащие уже освободили Купянск-Узловой и вышли на восточный берег реки Оскол. Зона безопасности, по его мнению, должна простираться значительно дальше.