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Опубликовано 9 февраля, 10:05

Удары по логистике и авиации: Минобороны отчиталось о выводе из строя ключевых узлов снабжения ВСУ

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и пунктам дислокации наёмников

Российское оборонное ведомство отчиталось о комплексном огневом поражении целей в зоне проведения спецоперации. Согласно официальной сводке, за минувшие 24 часа под удар попали не только военные аэродромы, но и критически важные элементы топливно-энергетического и логистического комплексов, используемых украинской армией.

Представители министерства уточнили, что благодаря скоординированной работе артиллерии, авиации и операторов БПЛА были атакованы места дислокации личного состава, включая зарубежных наёмников, в более чем ста сорока локациях.

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Ранее группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области. Оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой, боевые действия продолжаются.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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