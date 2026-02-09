Российское оборонное ведомство отчиталось о комплексном огневом поражении целей в зоне проведения спецоперации. Согласно официальной сводке, за минувшие 24 часа под удар попали не только военные аэродромы, но и критически важные элементы топливно-энергетического и логистического комплексов, используемых украинской армией.

Представители министерства уточнили, что благодаря скоординированной работе артиллерии, авиации и операторов БПЛА были атакованы места дислокации личного состава, включая зарубежных наёмников, в более чем ста сорока локациях.

Ранее группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Чугуновка в Харьковской области. Оперативная обстановка в регионе остаётся напряжённой, боевые действия продолжаются.