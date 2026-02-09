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Опубликовано 9 февраля, 09:20

Бойцов ВСУ в спешке выгнали из Славянска и Краматорска, напугав наступлением ВС России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военный эксперт Виталий Киселёв заявил, что украинские военные были вытеснены из Славянска и Краматорска (ДНР). По его словам, их отступление было спровоцировано угрозой скорого наступления российских войск на эти города в ближайшие дни.

«Местные жители сообщают из городов (Славянска и Краматорска): военных выгнали за город, потому как прошёл слух, что российские войска будут вот-вот-вот буквально там через день-через два», — сказал он в эфире телеканала «Соловьёв Live».

По словам Киселёва, российские войска успешно уничтожают подземные командные центры противника, расположенные непосредственно в населённых пунктах.

На Славянской ТЭС рухнула труба после удара Армии России
На Славянской ТЭС рухнула труба после удара Армии России

ранее сообщалось, что в Константиновке (ДНР) примерно три тысячи бойцов ВСУ оказались отрезаны после подрыва дамбы Молочарского водохранилища. Российские военные сбросили на объект авиабамбу ФАБ-3000, чтобы уничтожить вражескую логистику: подвоз резервов, провизии и боеприпасов.

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Наталья Демьянова
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