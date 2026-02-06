На Славянской ТЭС рухнула труба после удара Армии России

В результате удара по Славянской ТЭС обвалилась одна из её труб. Фото опубликовал проект «Изнанка». Как отмечается, разрушить такую массивную конструкцию могла, вероятно, ракета «Искандер» или авиабомба.

Труба Славянской ТЭС обрушилась после удара Армии России. Фото © «Изнанка»

Станцию мощностью 880 МВт строили с 1950-х годов. Её уже атаковали в конце января, что привело к пожару.

Удары по используемой ВСУ энергетике продолжаются. В ту же ночь были поражены подстанции в Сумской и Запорожской областях. В Киеве заявили о масштабных разрушениях на Дарницкой ТЭЦ после более ранних обстрелов. Также по авиабазе Канатово нанесли удар «Кинжалами», «Геранями» и ракетами Х-69.

Славянская ТЭС находится в городе Николаевка близ Славянска в ДНР. Проектная мощность теплоэлектростанции 2100 МВт, установленная 880 МВт, фактическая 830 МВт. Строительство началось в 1951 году, последний, пятый, турбоагрегат установили в 1957-м.