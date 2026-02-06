На Украине заявили о вступлении в самый тяжёлый этап конфликта из-за ударов по энергетике
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Украина вступила в наиболее тяжёлый этап полномасштабного конфликта из-за системных ударов по критической инфраструктуре. Об этом в интервью агентству «УНИАН» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
«Объективно, сейчас наиболее сложный период за всю войну. 9 января (...) большое количество именно баллистических ракет поразили теплоэлектроцентрали Киева. Это значительно сказалось на энергоснабжении в столице, создало огромную проблему с обеспечением тепла», — сказал он.
По словам Харченко, более 1100 жилых домов в Киеве останутся без центрального отопления до конца зимы. Повреждённая Дарницкая ТЭЦ не будет восстановлена до конца отопительного сезона, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 работают лишь частично. Кроме того, столица фактически лишилась собственной генерации электроэнергии и сейчас обеспечивается только за счёт внешних линий электропередачи, что делает её крайне уязвимой.
Для ремонта энергообъектов критически не хватает специфического оборудования, что, по словам эксперта, усугубляется длительной пассивностью международных партнёров в поставках необходимых комплектующих. Ситуация остаётся крайне напряжённой, и новые жёсткие веерные отключения электроэнергии могут повториться уже летом, когда возрастёт нагрузка на сеть. При этом восстановление энергосистемы до стабильного состояния — вопрос не ближайших месяцев, и страна продолжит существовать в условиях повышенных рисков и дефицита.
Напомним, в ночь на 3 февраля после истечения срока действия энергетического перемирия ВС РФ нанесли очередной удар по целям на Украине. Были задействованы более ста беспилотников «Герань», а также десятки крылатых и баллистических ракет, включая «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и снаряды РСЗО «Торнадо-С». Воздушная тревога была объявлена на большей части страны. В частности, сообщалось о взрывах в Киеве.
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