ВСУ сбросили две авиабомбы на дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на участок автодороги Харьков – Симферополь – Ялта. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Обошлось без жертв.

«Асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения», — написал глава региона в телеграм-канале. По его словам, повреждённый участок оперативно восстановят.

Ранее Брянская область перенесла самый масштабный в истории налёт украинских беспилотников. За сутки в небе над регионом уничтожили 229 дронов.