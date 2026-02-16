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Опубликовано 16 февраля, 14:26

ВСУ сбросили две авиабомбы на дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

Участок дороги, повреждённый ВСУ в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Участок дороги, повреждённый ВСУ в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на участок автодороги Харьков – Симферополь – Ялта. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Обошлось без жертв.

«Асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения», — написал глава региона в телеграм-канале. По его словам, повреждённый участок оперативно восстановят.

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Матвей Константинов
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