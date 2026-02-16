ВСУ сбросили две авиабомбы на дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым
Участок дороги, повреждённый ВСУ в Запорожской области. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы на участок автодороги Харьков – Симферополь – Ялта. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Обошлось без жертв.
«Асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения», — написал глава региона в телеграм-канале. По его словам, повреждённый участок оперативно восстановят.
Ранее Брянская область перенесла самый масштабный в истории налёт украинских беспилотников. За сутки в небе над регионом уничтожили 229 дронов.
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