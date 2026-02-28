Владимир Путин
28 февраля, 09:49

Минобороны РФ сообщило об ударах по энергообъектам и позициям ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские войска за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — говорится в сообщении ведомства.

В сводке также отмечено, что все назначенные цели были поражены. Подробности о конкретных регионах нанесения ударов в министерстве не уточнили.

Ранее стало известно, что армия России освободила Нескучное и Горькое в Запорожской и Харьковской областях. В сводке также отмечено, что активные действия ведутся сразу на нескольких направлениях. Штурмовые группы методично улучшают тактическое положение.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Дарья Денисова
