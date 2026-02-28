По данным Министерства обороны России, за сутки на всех направлениях спецоперации Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли около 1270 солдат.

Наибольшие потери украинские войска понесли в зоне группировки «Центр» — до 390 военнослужащих. В зоне группировки «Восток» — около 265. Кроме того, ВСУ лишись до 205 солдат в результате действий группировок «Южная», до 195 — в результате действий «Севера», до 175 — в результате действий «Запада», свыше 40 — в зоне ответственности группировки «Днепр».

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский признал нехватку личного состава в ВСУ. По его словам, поэтому украинские власти «мобилизуют что могут». Так, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов рассказал, что его пытались мобилизовать под угрозой физической расправы. По его словам, в Днепропетровске вооружённые люди в балаклавах, один из которых представился полицейским, пытались забрать его.