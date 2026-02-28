Зеленский признал нехватку личного состава в ВСУ
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит личного состава. Об этом заявил Sky News главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, поэтому украинские власти «мобилизуют что могут».
«Конечно же, у нас нехватка, это давнее явление, оно продолжается не один месяц и, между нами, не один год», — сказал бывший комик.
Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов рассказал, что его пытались мобилизовать под угрозой физической расправы. По его словам, в Днепропетровске вооружённые люди в балаклавах, один из которых представился полицейским, пытались забрать его. Нардеп обратился к властям с требованием расследовать инцидент и прекратить практику запугивания граждан.
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