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Опубликовано 28 февраля, 00:07

Зеленский признал нехватку личного состава в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит личного состава. Об этом заявил Sky News главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, поэтому украинские власти «мобилизуют что могут».

«Конечно же, у нас нехватка, это давнее явление, оно продолжается не один месяц и, между нами, не один год», — сказал бывший комик.

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Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов рассказал, что его пытались мобилизовать под угрозой физической расправы. По его словам, в Днепропетровске вооружённые люди в балаклавах, один из которых представился полицейским, пытались забрать его. Нардеп обратился к властям с требованием расследовать инцидент и прекратить практику запугивания граждан.

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