Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит личного состава. Об этом заявил Sky News главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, поэтому украинские власти «мобилизуют что могут».

«Конечно же, у нас нехватка, это давнее явление, оно продолжается не один месяц и, между нами, не один год», — сказал бывший комик.

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов рассказал, что его пытались мобилизовать под угрозой физической расправы. По его словам, в Днепропетровске вооружённые люди в балаклавах, один из которых представился полицейским, пытались забрать его. Нардеп обратился к властям с требованием расследовать инцидент и прекратить практику запугивания граждан.