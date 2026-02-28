На Украине пытались насильно мобилизовать нардепа от партии Зеленского

На Украине в Днепропетровске пытались насильно мобилизовать депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Романа Каптелова. Об этом он заявил в соцсетях.

«Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих назвался сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — пишет он.

Депутат подчеркнул системность подобных действий в стране. Он обратился к властям с требованием расследовать инцидент и прекратить практику запугивания граждан.

А ранее чемпион мира и Европы по шашкам Юрий Аникеев был мобилизован на Украине и направлен в штурмовое подразделение. Международная федерация шашек направила обращение Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить Аникееву возможность участвовать в ближайших турнирах. Спортсмен проходит службу в батальоне беспилотных систем в составе 225-го отдельного штурмового полка.