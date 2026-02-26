Чемпиона мира по шашкам «бусифицировали» в штурмовики ВСУ
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Чемпион мира и Европы по шашкам Юрий Аникеев был мобилизован на Украине и направлен в штурмовое подразделение. Об этом сообщил народный депутат Георгий Мазурашу.
«Чемпион мира по шашкам, Европы. Его бусифицировали и он в штурмовиках. А может, всё-таки нужно было использовать его ум, а не бросать в штурмовики?» — возмутился нардеп.
Международная федерация шашек (FMJD) направила обращение Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить Аникееву возможность участвовать в ближайших турнирах. В федерации уточнили, что спортсмен проходит службу в батальоне беспилотных систем в составе 225-го отдельного штурмового полка.
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