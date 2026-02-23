Владимир Путин
23 февраля, 12:20

На Украине анонсировали новую систему мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Krutikov

Министерство обороны Украины приступает к комплексной реформе системы мобилизации. Данное заявление в своём Telegram-канале сделал глава ведомства Михаил Фёдоров.

По его словам, сейчас ведётся работа над системным решением, которое позволит устранить проблемы, накопившиеся за годы, и при этом сохранить обороноспособность страны. Других подробностей министр пока не привёл.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина официально сменил пол, получил новый паспорт и потребовал в территориальном центре комплектования снять его с воинского учёта. В военкомате ему отказали, объяснив, что без заключения военно-врачебной комиссии он всё ещё считается военнообязанным мужчиной. Однако позже харьковский суд признал это решение незаконным и обязал снять трансгендера* с учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только добровольно.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ЛГБТЗапрещённое в России экстремистское движение.

Юлия Сафиулина
