На Украине анонсировали новую систему мобилизации

По его словам, сейчас ведётся работа над системным решением, которое позволит устранить проблемы, накопившиеся за годы, и при этом сохранить обороноспособность страны. Других подробностей министр пока не привёл.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина официально сменил пол, получил новый паспорт и потребовал в территориальном центре комплектования снять его с воинского учёта. В военкомате ему отказали, объяснив, что без заключения военно-врачебной комиссии он всё ещё считается военнообязанным мужчиной. Однако позже харьковский суд признал это решение незаконным и обязал снять трансгендера* с учёта, поскольку женщины на Украине могут служить только добровольно.