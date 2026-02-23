Командир батальона Главного управления разведки Минобороны Украины «Братство»* Алексей Середюк заявил, что его подразделение силой мобилизует мужчин на прифронтовых территориях. Он заявил, что этот «скот» может перейти на сторону ВС России, и выразил сожаление тем, что не может расстреливать их.

«Лично наш батальон в прифронтовой зоне выгреб из домов всех уклонистов на пути. С вдохновением жду, когда мы перестанем обращать внимание на мнения тех, кто против», — заявил Середюк.

По его словам, граждане, критикующие работу территориальных центров комплектования, являются «врагами Украины». Он подчеркнул, что в критический момент мобилизацией, по его мнению, будут заниматься боевые подразделения ВСУ, как это уже происходило в истории.

Заявление командира батальона поддержал территориальный центр комплектования Киевской области, разместив соответствующий пост в соцсетях. Однако спустя несколько часов публикация была удалена после широкого резонанса в СМИ.

Ранее в соцсетях территориального центра комплектования в Полтава появился пост с провокационным советом для мужчин, уклоняющихся от службы. Модератор аккаунта предложил таким гражданам добровольно сменить пол.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.