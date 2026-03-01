В Запорожской области волонтёр погибла в результате атаки вражеского дрона

В Запорожской области в результате целенаправленного удара украинского беспилотника погибла волонтёр из Ростова-на-Дону, ещё одна женщина получила тяжёлые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«На автомобильной дороге Васильевка — Бердянск в районе Черниговского муниципального округа ВСУ совершили целенаправленный удар беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по гражданскому автомобилю волонтёров из Ростова-на-Дону. В результате террористической атаки погибла женщина 1975 года рождения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась на месте», — написал губернатор.

По его словам, ещё одна волонтёр 1975 года рождения получила тяжёлые ранения. Пострадавшую доставили в Токмакскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, а также термические ожоги.

Ранее в ЛНР беспилотник украинских войск атаковал два гражданских автомобиля. Под удар попали машины волонтёров, которые доставляли гуманитарную помощь в республику. Нападение произошло в Марковском муниципальном округе.