ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель

В Брянской области в результате атаки беспилотников по гражданскому автомобилю погибла мирная жительница. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате варварских атак ВСУ погибла мирная жительница. Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Чернооково Климовского района», — написал губернатор.

По его словам, к удару причастны подразделения Вооружённых сил Украины. В результате нападения погибла мирная жительница. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а также сообщил, что её семье окажут всю необходимую материальную помощь.

Ранее сообщалось об ещё одной атаке беспилотников по гражданскому транспорту в Брянской области. В Суземском районе дроны-камикадзе Вооружённых сил Украины нанесли удар по автомобилю в посёлке Суземка. В результате атаки пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина.