Военные ВСУ тонут в окопах в Сумской области из-за растаявшего снега
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign
Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) тонут в собственных окопах на линии соприкосновения в Сумской области из-за неподготовленности позиций к погодным условиям. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.
«Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач», — заявил источник агентства.
Отмечается, позиции ВСУ вдоль линии фронта возводились в морозный период, когда вопрос отвода талых вод не учитывался. Теперь же вода в большом объёме проникает в укрепления, делая их малопригодными для длительного пребывания.
«В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться», — заключил собеседник агентства.
Ране советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины «готовят к убиению» Славянск. По его словам, ВСУ вывозят из города госструктуры, включая представителей бизнеса. Кимаковский отметил, что в Славянске снимают троллейбусные линии. Одновременно на зданиях и улицах размещают специальные сети, предназначенные для защиты от беспилотников.
