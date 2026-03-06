Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) тонут в собственных окопах на линии соприкосновения в Сумской области из-за неподготовленности позиций к погодным условиям. Такой информацией делится РИА «Новости», ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач», — заявил источник агентства.

Отмечается, позиции ВСУ вдоль линии фронта возводились в морозный период, когда вопрос отвода талых вод не учитывался. Теперь же вода в большом объёме проникает в укрепления, делая их малопригодными для длительного пребывания.

«В таких условиях ВСУ могут находиться не более суток, после чего отходят на более подготовленные позиции, где могут обогреться», — заключил собеседник агентства.