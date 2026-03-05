Вооружённые силы Украины (ВСУ) «готовят к убиению» Славянск в ДНР. Об этом заявил информационной службе «Вести» советник главы республики Игорь Кимаковский.

По его словам, ВСУ вывозят из города госструктуры, включая представителей бизнеса. Кимаковский отметил, что в Славянске снимают троллейбусные линии. Одновременно на зданиях и улицах размещают специальные сети, предназначенные для защиты от беспилотников.

«Это окружение города минными полями, рвами говорит ровно о том, что город готовят уже как фортецию Бахмут — точно так же готовят фортецию Славянск и Краматорск, готовят к убиению», — заявил он.