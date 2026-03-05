Владимир Путин
Полковник объяснил, зачем ВСУ перебросили 8 тысяч солдат к границе с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинское командование перебросило к границе России в Харьковской области восемь тысяч военнослужащих, чтобы укрепить оборону. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин. Мнение эксперта публикует известный военный журналист Александр Сладков. По его словам, в Сети разгоняют «страшилки» о якобы подготовке к очередном «контрнаступу», но на деле всё куда проще.

«К такой информации нужно относиться серьёзно, но это не говорит о том, что противник [собирается] наступать... На самом деле, основная цель командования армейского корпуса «Хартия» ВСУ на этом направлении — это укрепить, в первую очередь, оборону и активизировать действия разведывательно-диверсионных групп, учитывая близость границы», — считает полковник запаса.

В ДНР нашли десятки захоронений мирных жителей, убитых боевиками ВСУ

Ранее российские военнослужащие сделали страшную находку в подвалах Волчанска Харьковской области — изуродованные и обугленные трупы бойцов ВСУ. Источник считает, что их убили собственные товарищи. Почему, предстоит установить.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

