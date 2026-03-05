Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 05:35

В Харьковской области нашли сожжённые и обезглавленные тела солдат ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В подвалах бывших жилых домов в населённом пункте Волчанские Хутора Харьковской области обнаружены обугленные останки украинских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, тела солдат ВСУ были сожжены их же сослуживцами. У части погибших отрезаны конечности и головы.

«Высока вероятность, что таким образом солдаты ВСУ пытались сохранить части тел для дальнейшего опознания и признания "побратима" погибшим», — отметил источник.

Обстоятельства гибели украинских военных и мотивы таких действий устанавливаются.

В ДНР нашли десятки захоронений мирных жителей, убитых боевиками ВСУ
В ДНР нашли десятки захоронений мирных жителей, убитых боевиками ВСУ

Ранее Александр Сырский, главнокомандующий Вооружённых сил Украины, посетил передовые позиции в Запорожской области и признал, что ситуация для украинской армии остаётся непростой. Он охарактеризовал оперативную обстановку на данном направлении как сложную.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar