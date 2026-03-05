В подвалах бывших жилых домов в населённом пункте Волчанские Хутора Харьковской области обнаружены обугленные останки украинских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, тела солдат ВСУ были сожжены их же сослуживцами. У части погибших отрезаны конечности и головы.

«Высока вероятность, что таким образом солдаты ВСУ пытались сохранить части тел для дальнейшего опознания и признания "побратима" погибшим», — отметил источник.

Обстоятельства гибели украинских военных и мотивы таких действий устанавливаются.