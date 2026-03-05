Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 05:04

В ДНР нашли десятки захоронений мирных жителей, убитых боевиками ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

В Красноармейске и Димитрове (ДНР) выявлено около 80 стихийных захоронений, где, по предварительным данным, находятся не менее 100 тел мирных жителей. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в силовых структурах.

Большинство погибших стали жертвами обстрелов. Также отмечаются случаи гибели людей от ударов дронов-камикадзе. Все выявленные факты фиксируются и расследуются правоохранительными органами. Материалы о преступлениях, совершённых украинскими военными и наёмниками, передаются в прокуратуру и Следственный комитет.

Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Ранее пленный украинский боец Даниэль Жарков рассказал, что в районе Димитрова к их позиции пришёл гражданский за помощью, но его связали и оставили в окопе, который затем загорелся после ударов с беспилотников. Мужчина погиб.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar