В ДНР нашли десятки захоронений мирных жителей, убитых боевиками ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor
В Красноармейске и Димитрове (ДНР) выявлено около 80 стихийных захоронений, где, по предварительным данным, находятся не менее 100 тел мирных жителей. Об этом сообщили РИА «Новости» источники в силовых структурах.
Большинство погибших стали жертвами обстрелов. Также отмечаются случаи гибели людей от ударов дронов-камикадзе. Все выявленные факты фиксируются и расследуются правоохранительными органами. Материалы о преступлениях, совершённых украинскими военными и наёмниками, передаются в прокуратуру и Следственный комитет.
Ранее пленный украинский боец Даниэль Жарков рассказал, что в районе Димитрова к их позиции пришёл гражданский за помощью, но его связали и оставили в окопе, который затем загорелся после ударов с беспилотников. Мужчина погиб.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.