Расчёты ПВО сбили один украинский дрон, летевший на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины, летевший на столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Max.

Ранее в Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины была повреждена церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. На храм упали фрагменты сбитого украинского беспилотника. Осколки повредили входную группу и оконный проём церкви. Данных о пострадавших среди прихожан или духовенства не поступало.