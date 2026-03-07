Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 00:16

Расчёты ПВО сбили один украинский дрон, летевший на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины, летевший на столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Max.

Новости СВО. ВС РФ освободили Сосновку, ВСУ попали в огневой мешок под Святогорском, Трамп обвинил Зеленского в срыве мира, 7 марта
Новости СВО. ВС РФ освободили Сосновку, ВСУ попали в огневой мешок под Святогорском, Трамп обвинил Зеленского в срыве мира, 7 марта

Ранее в Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины была повреждена церковь Романа Исповедника, расположенная на улице Генерала Жидилова. На храм упали фрагменты сбитого украинского беспилотника. Осколки повредили входную группу и оконный проём церкви. Данных о пострадавших среди прихожан или духовенства не поступало.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar