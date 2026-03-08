ВСУ с дрона убили родителей на глазах у детей и ранили их шестилетнего сына

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Пологи Запорожской области. В результате удара погибли супруги, находившиеся в машине, их шестилетний сын получил тяжёлые ранения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Со стороны ВСУ была осуществлена атака с применением БПЛА по гражданскому автомобилю в городе Пологи. В результате прямого попадания снаряда погибла супружеская пара, находившаяся в машине. В момент атаки в автомобиле также были их малолетние дети», — написал он.

Их шестилетний сын получил ранения и был срочно доставлен в больницу, где врачи сейчас борются за его жизнь. Двухлетний ребёнок, находившийся в автомобиле, не пострадал. Сейчас мальчик находится под присмотром сотрудников полиции, решается вопрос о передаче его родственникам. На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Власти региона пообещали оказать семье погибших всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников самолётного типа на многоквартирный дом в Васильевке Запорожской области. После удара на месте начался пожар, спасатели приступили к тушению огня и разбору завалов. В результате атаки пострадали не менее десяти человек, также сообщалось о погибших.