10 марта, 16:10

При обстреле Брянска ракетами Storm Shadow погибли двое мирных жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Украинские формирования нанесли удар по Брянску с применением дальнобойных ракет. В результате погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из погибших — мужчина, проходивший мимо завода, где производят микросхемы для мобильных устройств. Также повреждены около 20 автомобилей. Ракета попала в район крупной транспортной развязки. Рядом находятся торговый центр и жилые дома. Информация о других пострадавших уточняется.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Брянск ракетами Storm Shadow пострадали 12 человек. Удар пришёлся по предприятию по производству микросхем во время пересменки. Всех пострадавших госпитализировали. О массированной атаке стало известно около 18:00 мск, губернатор Александр Богомаз объявил ракетную опасность, местные жители сообщали о взрывах в разных частях города.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
