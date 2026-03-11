Владимир Путин
11 марта, 08:14

Жители Брянска несут цветы к мемориалу в память о погибших от атаки ВСУ

Брянцы стали приносить цветы к стихийному мемориалу после вчерашней атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Подслушано Белгород/Брянск/Курск

Жители Брянска начали приносить цветы и зажигать лампады у Кургана Бессмертия в память о жертвах ракетного удара ВСУ 10 марта. Об этом сообщили местные СМИ.

Брянцы стали приносить цветы к стихийному мемориалу после вчерашней атаки ВСУ. Фото © Telegram / Подслушано Белгород/Брянск/Курск

«10.03.2026. Скорбим. Брянск», — табличка с такой надписью появилась на месте мемориала.

Мемориал стал местом скорби и памяти по невинно убитым. Горожане несут гвоздики, розы, хризантемы, оставляют их у подножия монумента и зажигают лампады. Среди пришедших — пожилые пары, молодые люди с детьми и представители общественных организаций. Многие не сдерживают слёз и отмечают, что не могли остаться в стороне.

Богомаз: ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow
Ранее стало известно, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек госпитализированы и получают медицинскую помощь.

