Жители Брянска несут цветы к мемориалу в память о погибших от атаки ВСУ

Жители Брянска начали приносить цветы и зажигать лампады у Кургана Бессмертия в память о жертвах ракетного удара ВСУ 10 марта. Об этом сообщили местные СМИ.

Брянцы стали приносить цветы к стихийному мемориалу после вчерашней атаки ВСУ. Фото © Telegram / Подслушано Белгород/Брянск/Курск

«10.03.2026. Скорбим. Брянск», — табличка с такой надписью появилась на месте мемориала.

Мемориал стал местом скорби и памяти по невинно убитым. Горожане несут гвоздики, розы, хризантемы, оставляют их у подножия монумента и зажигают лампады. Среди пришедших — пожилые пары, молодые люди с детьми и представители общественных организаций. Многие не сдерживают слёз и отмечают, что не могли остаться в стороне.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ 10 марта увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек госпитализированы и получают медицинскую помощь.