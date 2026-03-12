Аналитик объяснил, почему Трамп позвонил Путину и при чём тут Ближний Восток

Американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала предположил, что звонок президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину связан с попыткой урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.

«Президент Трамп сказал, что США нанесли поражение Ирану, и теперь американцы занимаются зачисткой территории. Это абсолютная чушь. Это предсказуемый шаг назад. Он позвонил Владимиру Путину, по-видимому, для часовой беседы. Он ясно осознал, что операция в Иране была ошибкой. Он хочет выпутаться из этого», — считает аналитик.

При этом дипломат отметил, что США будет крайне трудно выйти из ситуации, сохранив лицо. По его мнению, стратегия Ирана направлена на устранение различных угроз иранскому государству, особенно со стороны Израиля и США, а также угроз экономике страны.

«Это означает, что США не в состоянии прекратить этот конфликт или выйти из него. Иран будет продолжать вести огонь столько, сколько сможет. А это может продлиться очень долго», — уточнил Фриман.