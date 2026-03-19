Если Венгрия сохранит вето на кредит ЕС в 90 млрд евро, главарь киевского режима Владимир Зеленский будет в ярости. Об этом сообщает Politico. По данным издания, позиция Будапешта остаётся ключевой в вопросе финансирования. Венгрия продолжает блокировать решение о выделении средств.

«Выделение Украине 90 миллиардов евро, от которого будет зависеть способность Киева продолжать сражаться с Россией, зависит от того, отменит ли Венгрия своё вето. <…> Один дипломат заявил, что «если мы не сможем получить кредит, Зеленский наверняка придёт в ярость», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что обсуждение темы Украины усиливает разногласия внутри Евросоюза. Переговоры проходят в напряжённой обстановке. Ситуация обострилась после прекращения прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба». В ответ Венгрия остановила поставки дизеля и заблокировала кредит.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался помогать Киеву. В открытом письме бывшему президенту Украины Виктору Ющенко он заявил, что благодарен Богу за то, что Россия не является врагом Венгрии. Орбан подчеркнул, что его страна не намерена менять эту позицию. Он также отметил, что Венгрия не планирует вовлекаться в конфликт финансово или военным путём.