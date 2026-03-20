«Автоматически разблокируют»: Мелони призвала Киев пойти на условия Орбана по кредиту

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что разблокирование кредита для Украины в 90 миллиардов евро — задача довольно простая. Киеву достаточно возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Эта проблема разрешима, достаточно проявить гибкость с обеих сторон: с одной стороны открыть «Дружбу», и с другой стороны автоматически разблокируют 90 млрд», — подчеркнула Мелони.

Напомним, Венгрия заблокировала выделение средств, требуя восстановить транзит российской нефти, который был остановлен Киевом. Еврокомиссия также ранее настаивала на допуске экспертов к осмотру трубопровода. Позиция Будапешта по «Дружбе» остаётся неизменной. Накануне саммита ЕС 19 марта Брюссель пообещал Киеву средства и техническую помощь для ремонта «Дружбы». Еврокомиссия рассчитывает, что визит экспертов убедит Венгрию и Словакию снять вето с 20-го пакета санкций и разблокировать 90 миллиардов евро для Украины. Однако Будапешт и Братислава требуют от Киева возобновить транзит российской нефти, остановленный 27 января.