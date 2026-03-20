20 марта, 09:54

«Автоматически разблокируют»: Мелони призвала Киев пойти на условия Орбана по кредиту

Джорджа Мелони. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что разблокирование кредита для Украины в 90 миллиардов евро — задача довольно простая. Киеву достаточно возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба». Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Эта проблема разрешима, достаточно проявить гибкость с обеих сторон: с одной стороны открыть «Дружбу», и с другой стороны автоматически разблокируют 90 млрд», — подчеркнула Мелони.

Макрон заявил, что Украина согласилась принять миссию ЕС по ремонту «Дружбы»

Напомним, Венгрия заблокировала выделение средств, требуя восстановить транзит российской нефти, который был остановлен Киевом. Еврокомиссия также ранее настаивала на допуске экспертов к осмотру трубопровода. Позиция Будапешта по «Дружбе» остаётся неизменной. Накануне саммита ЕС 19 марта Брюссель пообещал Киеву средства и техническую помощь для ремонта «Дружбы». Еврокомиссия рассчитывает, что визит экспертов убедит Венгрию и Словакию снять вето с 20-го пакета санкций и разблокировать 90 миллиардов евро для Украины. Однако Будапешт и Братислава требуют от Киева возобновить транзит российской нефти, остановленный 27 января.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юрий Лысенко
