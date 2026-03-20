Французский президент Эмманюэль Макрон поблагодарил главаря киевского режима Владимира Зеленского за согласие принять миссию Евросоюза по ремонту нефтепровода «Дружба». Об этом лидер Франции заявил по итогам саммита ЕС.

«Я благодарю Зеленского за то, что в этих условиях он согласился принять на Украине миссию ЕС для оказания технической помощи и финансирования ремонта нефтепровода «Дружба», — заявил Макрон.

По его словам, при обсуждении вопросов энергетической безопасности в ЕС необходимо учитывать общие интересы.

А ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев не получит 5,5 млрд евро, пока не возобновится поток по нефтепроводу «Дружба». По его словам, в Брюсселе не будет принято ни одно решение, идущее на пользу Украине. Словацкий премьер Роберт Фицо, в свою очередь, заявил о готовности принять новые меры против Украины. Причиной он назвал остановку прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».