Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 13:30

«Никаких признаков мира»: Экс-премьер Украины обрушился с критикой на Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Киев намерен продолжать боевые действия и в 2027 году. Данное заявление сделал в своём Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я не вижу никаких признаков готовящегося мирного соглашения с точки зрения реальной политики», — написал он.

Экс-премьер обратил внимание на действия киевского режима, которому, как ему известно, Зеленский поручил сверстать бюджет на 2027 год. Причём военные расходы в этом документе должны остаться примерно на том же уровне, что и в 2026-м, подчеркнул он.

Алаудинов назвал Зеленского военным преступником и потребовал трибунала

Ранее сообщалось, что Запад в рамках гарантий безопасности обязательно должен передать Украине ядерное оружие. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. Глава киевского режима отметил, что ему постоянно говорят о невозможности победы Украины из-за наличия у России ядерного арсенала. Зеленский предложил западным партнёрам прямо заявить, что Киеву дадут и членство в НАТО, и ядерное оружие.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar