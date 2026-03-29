Киев намерен продолжать боевые действия и в 2027 году. Данное заявление сделал в своём Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Я не вижу никаких признаков готовящегося мирного соглашения с точки зрения реальной политики», — написал он.

Экс-премьер обратил внимание на действия киевского режима, которому, как ему известно, Зеленский поручил сверстать бюджет на 2027 год. Причём военные расходы в этом документе должны остаться примерно на том же уровне, что и в 2026-м, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Запад в рамках гарантий безопасности обязательно должен передать Украине ядерное оружие. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский. Глава киевского режима отметил, что ему постоянно говорят о невозможности победы Украины из-за наличия у России ядерного арсенала. Зеленский предложил западным партнёрам прямо заявить, что Киеву дадут и членство в НАТО, и ядерное оружие.