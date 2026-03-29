Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Владимир Зеленский является военным преступником и должен предстать перед военным трибуналом. Своё мнение он высказал в интервью РИА «Новости».

«Зеленский однозначно является военным преступником. Я об этом говорил всегда и буду говорить, что Зеленский заслуживает трибунала военного», — сказал Алаудинов.

По его словам, после военного трибунала Зеленского должны приговорить к высшей мере наказания.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности Запад должен предоставить Украине ядерное оружие. Ему регулярно говорят, что Украина не сможет одержать победу из-за наличия у России ядерного оружия.