Алаудинов назвал Зеленского военным преступником и потребовал трибунала
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Владимир Зеленский является военным преступником и должен предстать перед военным трибуналом. Своё мнение он высказал в интервью РИА «Новости».
«Зеленский однозначно является военным преступником. Я об этом говорил всегда и буду говорить, что Зеленский заслуживает трибунала военного», — сказал Алаудинов.
По его словам, после военного трибунала Зеленского должны приговорить к высшей мере наказания.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности Запад должен предоставить Украине ядерное оружие. Ему регулярно говорят, что Украина не сможет одержать победу из-за наличия у России ядерного оружия.
