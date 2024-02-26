В Венгрии отправили в отставку президента
Парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Hannes P Albert
Парламент Венгрии отправил в отставку президента страны Каталин Новак. Депутаты единогласно одобрили заявление главы государства на первом заседании после зимних каникул, которое транслировалось на национальном телевидении страны.
Правящие партии Венгрии ранее предложили на место президента кандидатуру 67-летнего председателя Конституционного суда юриста Тамаша Шуйока. Голосование состоится сегодня. Президент Венгрии избирается сроком на пять лет.
Напомним, вечером 10 февраля стало известно о том, что Каталин Новак по доброй воле оставила свою должность президента Венгрии, которую занимала с 10 марта 2022 года. Такое решение ей пришлось принять после того, как она одобрила просьбу о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, покрывавшего своего начальника-педофила. 46-летняя Новак занимала пост президента Венгрии с 2022 года, сменив на нём Яноша Адера.