В Венгрии отправили в отставку президента

Напомним, вечером 10 февраля стало известно о том, что Каталин Новак по доброй воле оставила свою должность президента Венгрии, которую занимала с 10 марта 2022 года. Такое решение ей пришлось принять после того, как она одобрила просьбу о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, покрывавшего своего начальника-педофила. 46-летняя Новак занимала пост президента Венгрии с 2022 года, сменив на нём Яноша Адера.