Президент Венгрии рассказал, когда выберут нового премьера страны

В Венгрии подводят итоги парламентских выборов, прошедших 12 апреля. Глава государства Тамаш Шуйок пообещал созвать первую сессию нового созыва в ближайшие 30 дней — именно на ней депутаты и определятся с новым премьер-министром.

Президент уточнил, что после объявления финальных цифр он лично встретится с лидерами всех партий, прошедших в Государственное собрание. Затем, опираясь на местную конституцию и сложившиеся традиции, будет внесено предложение по формированию кабинета министров.

Шуйок назвал прошедшее голосование образцовым с точки зрения законности. Он особо отметил рекордный интерес избирателей: за полчаса до закрытия участков явка достигла 77,8%. Это означает, что свои голоса отдали более 5,8 миллиона венгров.

«Каким бы ни был результат выборов, он будет означать законные полномочия в выборе того курса, которым Венгрия будет двигаться в следующий период», — заявил президент.

По закону подсчёт бюллетеней, присланных по почте, продолжится до 18 апреля, однако уже известно, что на выборах побеждает оппозиционная партия «Тиса», забирая две трети мест в парламенте. Ожидается, что её лидер Петер Мадьяр станет новым премьером страны.

Таким образом 62-летний Виктор Орбан покинет пост, который он занимал с 2010 года. За эти 16 лет сменилось семь президентов Венгрии. Кроме того, Орбан возглавлял правительство в 1998-2002 годах и поработал с ещё двумя президентами.