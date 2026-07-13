«Троянский конь» с четырёхэтажный дом приехал на премьеру «Одиссеи» в Лондоне
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В Лондоне прошла мировая премьера фильма «Одиссея», на которой присутствовала почти вся основная актёрская группа. Компания Universal подготовила для мероприятия эффектный монумент — 4-тонный «Троянский конь», ставший центром внимания гостей и зрителей. Об этом пишет Variety.
Лошадь имеет высоту около 11 метров — это примерно четырёхэтажный дом. Над проектом работали около двух недель 34 человека. В конструкции использован полистирол, сталь, смола, фольга и стекловолокно. Коня «поставили» на две задние конечности, создав у зрителей иллюзию будто животное вот-вот обрушится всей своей мощью на неприятеля.
Мероприятие и презентация «троянского коня» собрали известных личностей, включая Кристофера Нолана, Мэтта Дэймона, Энн Хэтэуэй, Зендаю, Тома Холланда, Роберта Паттинсона и Шарлиз Терон.
Напомним, «Одиссея» — новая работа режиссёра Кристофера Нолана, основанная на одноимённой поэме Гомера. Бюджет картины превышает 250 миллионов долларов. Фильм уже высмеивают в сети из-за сомнительного кастинга. Поклонники античности не поняли, почему роль Елены Троянской досталась кенийско-мексиканской актрисе Лупите Нионго, а Ахиллеса сыграла трансгендерная* актриса Эллиот Пейдж. Картина не выйдет в российский прокат. Министерство культуры РФ пока не получило ни одной заявки на демонстрацию новой ленты режиссёра в отечественных кинотеатрах.
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