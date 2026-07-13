«Троянский конь» с четырёхэтажный дом приехал на премьеру «Одиссеи» в Лондоне

В Лондоне прошла мировая премьера фильма «Одиссея», на которой присутствовала почти вся основная актёрская группа. Компания Universal подготовила для мероприятия эффектный монумент — 4-тонный «Троянский конь», ставший центром внимания гостей и зрителей. Об этом пишет Variety.

Лошадь имеет высоту около 11 метров — это примерно четырёхэтажный дом. Над проектом работали около двух недель 34 человека. В конструкции использован полистирол, сталь, смола, фольга и стекловолокно. Коня «поставили» на две задние конечности, создав у зрителей иллюзию будто животное вот-вот обрушится всей своей мощью на неприятеля.