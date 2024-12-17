«Ведьмак 4»: дата выхода, подробности об игре CD Projekt RED выпустила первый трейлер нового «Ведьмака». Главной героиней игры станет повзрослевшая Цири. Чего ждать от игры, когда она выйдет, рассказывает Life.ru. 17 декабря, 09:10 На церемонии The Game Awards 2024 13 декабря показали первый трейлер игры «Ведьмак-4». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

На церемонии The Game Awards 2024 13 декабря показали первый трейлер игры «Ведьмак-4». Ролик приоткрыл поклонникам игры главную интригу — кто будет главным героем новой части. Сюжет будет разворачиваться вокруг Цири, преемницы Геральта из Ривии.

В трейлере она вступает в бой за судьбу девушки, которую местные жители хотят принести в жертву. Ведьмачка спасает её и побеждает монстра, однако деревенские жители настроены к Цири враждебно. Трагедия неизбежна: обречённая на смерть погибает на руках у отца.

Трейлер. Видео © YouTube / The Witcher

Большое внимание в трейлере уделено деталям. В сценах ритуала жертвоприношения используются элементы славянской символики. Готовясь к битве, Цири точит свой серебряный меч — скорее всего, легендарный Зираэль, подаренный ей Геральтом. Перед боем она выпивает ведьмачье зелье, что даёт ей улучшенное зрение и слух.

Кроме боевых навыков трейлер демонстрирует магические возможности Цири. В отличие от Геральта, она способна использовать мощные заклинания. В одной из сцен она черпает энергию из воды, превращая её в электрический разряд. Финал битвы с Баугом отсылает к классической сцене из первой части «Ведьмака», где Геральт сражается со Стригой, используя серебряную цепь. Цири повторяет этот приём, но делает его ещё более эффектным, зачаровывая цепь для дополнительной силы.

Дата выхода четвёртого «Ведьмака»

Разработчики из CD Projekt Red подчеркнули, что «Ведьмак-4» станет не просто продолжением франшизы, а началом новой саги. Игра создаётся с учётом уроков, извлечённых из успехов и ошибок «Ведьмака-3» и Cyberpunk 2077. Студия обещает сделать игровой процесс более гибким и разнообразным. Игроки смогут больше экспериментировать с прохождением миссий, стилями боя и исследованием игрового мира.

Одной из сложностей разработки стало решение проблемы финалов «Ведьмака-3». В одной из концовок Цири могла погибнуть, но, по словам создателей, её смерть никогда не была однозначной. Это позволило сохранить каноничность истории, не разрушая связь с событиями прошлых игр. Более того, «Ведьмак-4» будет интересен даже тем, кто незнаком с предыдущими частями. Студия планирует привлечь новую аудиторию, включая молодое поколение, которое только начнёт своё путешествие в мире «Ведьмака».

На данный момент студия-разработчик CD Projekt RED не раскрыла подробности о дате релиза игры «Ведьмак-4». Нет информации ни о предполагаемых платформах, ни о сроках выхода.

Вероятность появления игры в 2025 году минимальна, поскольку активная стадия разработки стартовала лишь в этом году. Скорее всего, игра выйдет не раньше, чем через два года.

Напомним, что первая игра серии «Ведьмак» вышла 26 октября 2007 года. Она стала дебютом для польской студии CD Projekt RED в игровой индустрии. Сюжет игры основан на цикле романов Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии. Действие разворачивается в мрачном фэнтезийном мире, полном политических интриг, монстров и моральных дилемм.

Сюжет игры основан на истории ведьмака Геральта из Ривии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Lagoa

История начинается с того, что Геральт, потерявший память, оказывается в крепости Каэр Морхен, где ведьмаки пытаются вернуть ему воспоминания. Главная задача героя — раскрыть тайны организации «Саламандра», которая украла ведьмачьи мутагены. Игрок принимает множество решений, влияющих на сюжет и определяющих моральный выбор персонажа. Игра получила признание за глубокую проработку мира и нелинейность сюжета, хотя её техническая сторона вызвала споры.

Продолжение игры «Ведьмак-2: Убийцы королей» вышло 17 мая 2011 года. Эта игра подняла планку качества как для серии, так и для всей RPG-индустрии. Сюжет сосредоточен на последствиях действий Геральта в первой части и на политических конфликтах, раздирающих Северные королевства. Главная сюжетная линия связана с охотой на убийцу королей, что затягивает героя в сложные интриги.

В «Ведьмаке-2» появилось множество нововведений: улучшенная графика, более динамичная боевая система и нелинейность сюжета, которые были доведены до нового уровня. Игрок мог пройти игру двумя совершенно разными путями, что кардинально меняло события.

Третья часть серии игры «Ведьмак-3: Дикая охота» вышла 19 мая 2015 года на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One и стала настоящей революцией в жанре RPG. Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий второй части. Геральт отправляется на поиски своей приёмной дочери Цири, которая стала целью мистической Дикой Охоты — могущественной силы, преследующей её по всему миру.

«Ведьмак-3» поразил игроков огромным открытым миром, который был насыщен событиями, квестами и живыми персонажами. Одним из главных нововведений стало внимание к побочным заданиям, которые были проработаны так же тщательно, как и основная сюжетная линия. Игра получила улучшенную боевую механику, новые элементы алхимии и магии, а также глубокую систему диалогов, где каждый выбор имел последствия.

Игра стала обладателем множества наград, включая звание «Игра года» на The Game Awards 2015. Она разошлась тиражом более 50 млн копий, а выход дополнений Hearts of Stone и Blood and Wine только укрепил её статус. Культурное влияние игры было настолько велико, что она вдохновила на создание полноценного сериала Netflix.

Кто такая Цири в «Ведьмаке»

В «Ведьмаке-4» главным героем становится Цири. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Lagoa

В «Ведьмаке-4» главным героем становится Цири, приёмная дочь Геральта из Ривии. Цири была значимой фигурой в романах и играх, но теперь она выходит на первый план как полноценный ведьмак. После событий «Ведьмака-3» она прошла Испытание Травами, став могущественным и выносливым воином, готовым к новым испытаниям. Кошачьи глаза символизируют, что она оставила позади свою прежнюю жизнь и приняла бремя ведьмака. Теперь Цири носит доспехи, стальной и серебряный мечи, а также медальон.

В трейлере заметно, как сильно изменилась Цири со времён «Ведьмака-3». Одним из ключевых моментов ролика стала битва с Баугом — монстром, создатели которого вдохновлялись скандинавской мифологией. Это существо, способное манипулировать страхами своей жертвы. Бауг — это не только физическая угроза, но и эмоциональное испытание для игрока, обещают разработчики.

Если Геральт был рациональным и расчётливым, то Цири больше руководствуется интуицией и сердцем, отмечают разработчики. Её путь ведьмака только начинается, что даёт возможность игрокам формировать её характер через множество сюжетных решений.

Разработчики подчёркивают, что мутация Цири важна не только для её образа, но и для повествования игры. Её трансформация остаётся в тайне, игроки смогут раскрыть её в ходе сюжета. Исполнительный продюсер Малгожата Митренга называет эту трансформацию неожиданным поворотом, который удивит даже давних поклонников серии.

Цири, как главный герой, воплощает эволюцию всей франшизы. Она более эмоциональна, но также более уязвима, что делает её путь захватывающим и многослойным. Игрокам предстоит увидеть её рост и испытать вместе с ней все трудности. Это не просто продолжение истории, а начало новой саги, в которой Цири становится символом перемен, отмечают разработчики.

Почему выбрали Цири в качестве главного героя

Продюсер игры Малгожата Митренга пояснила, что Цири была «очень органичным выбором» для продолжения истории, основанной на событиях предыдущих игр и книг. По ее мнению, Цири всегда была многослойным персонажем, развитие которого читатели могли наблюдать ещё в саге. В отличие от Геральта, чья история уже завершилась, Цири предстоит пройти долгий путь становления Ведьмаком.

По словам Себастьяна Калембы, гейм-директора игры, это даёт больше пространства для исследования её характера и позволяет игрокам глубже влиять на её развитие.

При этом Геральт из Ривии, легендарный охотник на чудовищ и главный герой первых трёх игр серии «Ведьмак», не покидает вселенную CD Projekt Red. Хотя в «Ведьмаке-4» центральное место занимает Цири, студия подтвердила, что Геральт всё же появится в игре. Это подтверждение прозвучало после трейлера, где фанаты услышали голос любимого героя: «Пора начинать новую сагу». Эти слова, произнесённые оригинальным голосом Дага Кокла, вызвали бурю эмоций у поклонников игры.

Студия-разработчик CD Projekt Red подтвердила участие Геральта, но тщательно скрывает его роль в сюжете. «Геральт появится в игре, но мы не хотим раскрывать его роль. Вам придётся подождать, чтобы узнать больше», — заявили представители студии. Это создаёт интригу: в каком статусе мы увидим Геральта, который в конце «Ведьмака-3» ушёл на покой, обосновавшись на винограднике в Туссенте? Разработчики намекают, что возвращение Геральта имеет смысл в рамках уже установленной хронологии мира.

Возможно, Геральт станет наставником для Цири. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Lagoa

Согласно сеттингу, Геральт, обладая ведьмачьей мутацией, может жить гораздо дольше обычного человека. В романе «Сезон гроз», действие которого происходит через 100 лет после событий «Ведьмака-3», упоминается седовласый ведьмак, охотящийся на монстра. Это может быть намёком на то, что Геральт всё ещё живет в этой вселенной и остаётся активным, пусть и не главным персонажем.

Возможно, Геральт станет наставником для Цири или сыграет эпизодическую роль, связанную с миром ведьмаков. Каким бы ни было его участие, факт его появления подчёркивает уважение студии к наследию серии и её поклонникам.

Чего ждать от игры «Ведьмак 4»

Новый уровень графики. Если третья часть франшизы заслужила звания одной из лучших RPG за счёт глубокого сюжета и эмоциональной вовлечённости, то её механика оставалась линейной. Геральт не мог, например, развивать навыки скрытности и использовать широкий арсенал оружия. Создатели «Ведьмака-4» снимут эти ограничения.

Одной из ключевых технических задач стала адаптация механик Cyberpunk 2077, где игроки могли выбирать между различными стилями прохождения. «Мы хотим дать игрокам больше инструментов. Не только в сюжетном плане, но и в игровом», — отмечает гейм-директор Себастьян Калемба.

Мир игры станет более интерактивным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ADPashnin

Новые возможности исследования мира. Разработчики намерены создать такой способ прохождения, чтобы основные миссии, побочные задания и активности открытого мира были органично вплетены в общий контекст. Мир игры станет более интерактивным. Большое внимание будет уделено тому, чтобы даже незнакомые с предыдущими частями игроки могли легко погрузиться в историю. Однако это вовсе не означает, что игра станет проще. CD Projekt Red остаётся верна своему стилю — глубокой ролевой составляющей, сложным моральным выборам и эмоциональному накалу.

Усовершенствование боевых механик. Технические улучшения также коснутся и боевой системы. Теперь игроки смогут выбирать разные стили ведения боя, развивать навыки, использовать уникальный подход к каждому заданию. Взаимодействие с монстрами, побочными NPC и окружающим миром станет более вариативным.

«Ведьмак-4» станет не просто продолжением серии, но и началом новой саги. Учитывая, что с выхода «Ведьмака-3» прошло почти 10 лет, игра будет ориентирована на более широкую аудиторию. Молодое поколение геймеров, выросшее за это время, сможет познакомиться с франшизой с нуля, а опытные фанаты откроют для себя новый взгляд на любимую вселенную.

Авторы Анна Розанова