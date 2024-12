«Ведьмак 4»: дата выхода, подробности об игре

На церемонии The Game Awards 2024 13 декабря показали первый трейлер игры «Ведьмак-4». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

На церемонии The Game Awards 2024 13 декабря показали первый трейлер игры «Ведьмак-4». Ролик приоткрыл поклонникам игры главную интригу — кто будет главным героем новой части. Сюжет будет разворачиваться вокруг Цири, преемницы Геральта из Ривии.

Трейлер. Видео © YouTube / The Witcher

Третья часть серии игры «Ведьмак-3: Дикая охота» вышла 19 мая 2015 года на платформах Windows, PlayStation 4, Xbox One и стала настоящей революцией в жанре RPG. Действие игры разворачивается спустя несколько лет после событий второй части. Геральт отправляется на поиски своей приёмной дочери Цири, которая стала целью мистической Дикой Охоты — могущественной силы, преследующей её по всему миру.

Игра стала обладателем множества наград, включая звание «Игра года» на The Game Awards 2015. Она разошлась тиражом более 50 млн копий, а выход дополнений Hearts of Stone и Blood and Wine только укрепил её статус. Культурное влияние игры было настолько велико, что она вдохновила на создание полноценного сериала Netflix.