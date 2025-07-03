10 самых впечатляющих фильмов про зомби: почему нас не отпускает жуткая магия ходячих мертвецов? «28 дней спустя», «Поезд в Пусан» и другие фильмы про зомби в жанре зомби-хоррор и зомби-апокалипсис. Трейлеры, описание сюжетов, интересные факты, рейтинг. Life.ru собрал топ-10 самых захватывающих фильмов про зомби, от которых невозможно оторваться. 2 июля, 21:35 Фильмы про зомби уже стали отдельным жанром. Обложка © Кадр из фильма «День мертвецов», режиссёр Джордж А. Ромеро, сценарист Джордж А. Ромеро / Kinopoisk

Они бредут сквозь руины нашего мира — жуткие, неумолимые, вечно голодные. Зомби. Эти монстры из фильмов ужасов стали тёмным зеркалом человечества, отражая наши глубочайшие коллективные кошмары: безликость толпы, смертоносные пандемии, хрупкость социальных скреп и наш собственный скрытый потенциал к жестокости. Интерес к этим историям о тотальном крахе, где ожившие мертвецы выступают лишь катализатором, вспыхнул не на пустом месте. Зародыш жанра, как ни парадоксально, лежал в социальной сатире: легендарная, снятая словно на коленке «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро (1968) шокировала не столько кровью, сколько беспощадным взглядом на то, как легко люди, загнанные страхом в угол, превращаются в худших монстров, чем те, что стучатся в двери. Это был не хоррор ради хоррора, а тревожный диагноз обществу на изломе эпохи, и его мрачная, шокирующая правда зацепила зрителя за живое.

Жанр, однако, не закостенел в медлительной поступи своих первых ходячих покойников. Он эволюционировал, мутировал, отражая новые страхи и форматы. Появились неистовые, стремительные «заражённые» «28 дней спустя», превратившие апокалипсис в безумный спринт на выживание. Ремейки классики вроде «Рассвета мертвецов» язвительно высмеяли общество потребления, запертое в его же «храмах» — торговых центрах. Фильмы научились не только пугать, но и вызывать смех сквозь ужас («Зомби по имени Шон»), трогать до слез драмой самопожертвования и любви («Поезд в Пусан») или даже предлагать неожиданно лиричные истории возрождения чувств («Тепло наших тел»). Каждая новая волна жанра доказывала: зомби — невероятно гибкая метафора, способная принять форму любого современного вызова, будь то вирусная угроза, социальное расслоение или экзистенциальная потеря смысла.

Но почему мы, зрители, так настойчиво возвращаемся к этим мрачным картинам гибели и разрушения? Ответ кроется в странном катарсисе контролируемого хаоса. В безопасных стенах кинотеатра или дома мы переживаем предельные эмоции: чистый страх, отчаяние, ярость, получая мощнейшую эмоциональную встряску. Мы проигрываем сценарии «что, если...», проверяя себя на прочность: Кем бы я стал в такой ситуации? Какой выбор бы сделал? И главное — эти истории, при всей их мрачности, часто несут искру надежды. Они говорят о неистребимости человеческого духа, о ценности человеческих связей, о том, что даже в кромешной тьме можно найти свет или самому стать им, защищая то, что дорого. Смотреть на зомби-апокалипсис — значит, в конечном счёте, смотреть в лицо нашим страхам и верить, что человек способен их одолеть. Именно эта жестокая, но честная магия и позволяет жанру оставаться востребованным у зрителя.

1. День мертвецов (Day of the Dead)

«День мертвецов» стал уже классикой жанра зомби-хорроров. Фото © Кадр из фильма «День мертвецов», режиссёр Джордж А. Ромеро, сценарист Джордж А. Ромеро / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 7.1 / Кинопоиск 6.6

IMDb 7.1 / Кинопоиск 6.6 Жанры: ужасы, триллер

ужасы, триллер Страна: США

США Режиссёр: Джордж А. Ромеро

Джордж А. Ромеро Сценарист: Джордж А. Ромеро

Джордж А. Ромеро В главных ролях: Лори Кэрдэйл, Терри Александр, Джозеф Пилато, Ярлат Конрой, Энтони Дилео мл. и другие

Лори Кэрдэйл, Терри Александр, Джозеф Пилато, Ярлат Конрой, Энтони Дилео мл. и другие Дата выхода: 19 июля 1985 года (США)

19 июля 1985 года (США) Где смотреть: rutube.ru; zonafilm.ru

В подземном бункере остались последние выжившие: учёные и солдаты, которые пытаются справиться с зомби-апокалипсисом. Доктор Логан по прозвищу Франкенштейн проводит рискованные эксперименты на пленном зомби по имени Бубба, веря, что живых мертвецов можно приручить. А капитан Родс хочет просто уничтожить угрозу. Этот фильм завершает трилогию Ромеро, включающую фильмы «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов» и «День мертвецов». Он показывает мрачный взгляд на человеческую природу. Паранойя, жажда власти и ненависть среди выживших оказываются гораздо более опасными, чем сами зомби, и создают настоящую адскую атмосферу в бункере.

Отзывы и рецензии:

Критики называют фильм самым мрачным и безнадёжным в трилогии Ромеро, подчёркивая его мощную социальную сатиру на милитаризм и научную этику. Зрители отмечают культового зомби Буббу и мрачную атмосферу, хотя некоторые находят темп слишком медленным по сравнению с современными хоррорами.

Интересные факты:

Бубба — первый зомби в кино, показанный как существо, способное к обучению и эмоциям.

Постановщики изначально рассчитывали на бюджет $7 млн, но в результате было потрачено всего $3.5 млн, что вынудило Ромеро упростить сюжет.

Кровь в фильме — смесь шоколадного сиропа и красителя, как и в предыдущих работах Ромеро.

Во время финальной схватки с зомби можно заметить самого режиссёра в роли толкающего тележку зомби.

2. 28 дней спустя (28 Days Later)

«28 дней спустя» снят как документальный фильм. Фото © Кадр из фильма «28 дней спустя», режиссёр Дэнни Бойл, сценарист Алекс Гарленд Ромеро / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 7.5 / Кинопоиск 7.4

IMDb 7.5 / Кинопоиск 7.4 Жанры: ужасы, фантастика, триллер, драма

ужасы, фантастика, триллер, драма Страна: Великобритания

Великобритания Режиссёр: Дэнни Бойл

Дэнни Бойл Сценарист: Алекс Гарленд

Алекс Гарленд В главных ролях: Киллиан Мёрфи, Наоми Харрис, Брендан Глисон и другие

Киллиан Мёрфи, Наоми Харрис, Брендан Глисон и другие Дата выхода: 1 ноября 2002 года (Великобритания)

1 ноября 2002 года (Великобритания) Где смотреть: okko.tv; premier.one; wink.ru.

Курьер Джим приходит в себя в пустой лондонской больнице спустя 28 дней после катастрофы. Выпущенный зелёными активистами «вирус ярости» превращает людей в невероятно агрессивных и быстрых хищников. Объединившись с другими выжившими — решительной Селеной, таксистом Фрэнком и его дочерью Ханной, — Джим пытается добраться до военного блокпоста, обещающего спасение. Фильм кардинально обновил жанр, заменив медлительных мертвецов на пугающе быстрых «заражённых». Снятый в документальном стиле, он создаёт ощущение полного погружения в хаос опустошённого мира. «28 дней спустя» — это не только хоррор о выживании, но и мощная притча о хрупкости цивилизации и о том, как легко человек, столкнувшись со страхом, сам превращается в чудовище.

Отзывы и рецензии:

Фильм получил восторженные отзывы за новаторство, атмосферу и социальную аллегорию. Критики хвалили «шокирующий реализм» опустевшего Лондона и глубину персонажей. Зрители считают его эталоном жанра, хотя некоторые критикуют отход от канона «настоящих зомби».

Интересные факты:

Сцены пустого Лондона снимали в 4–5 утра с разрешения мэрии, перекрывая улицы всего на 10 минут.

«Вирус ярости» (Rage) вдохновлён реальной болезнью — бешенством.

Фильм снят на цифровые камеры для придания изображению эффекта «репортажной съёмки».

3. Рассвет мертвецов (Dawn of the Dead)

«Рассвет мертвецов» сочетает хоррор и сатиру. Фото © Кадр из фильма «Рассвет мертвецов», режиссёр Зак Снайдер, сценарист Джордж А. Ромеро, Джеймс Ганн / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 7.3 / Кинопоиск 7.2

IMDb 7.3 / Кинопоиск 7.2 Жанры: ужасы, боевик

ужасы, боевик Страна: США, Канада, Япония, Франция

США, Канада, Япония, Франция Режиссёр: Зак Снайдер

Зак Снайдер Сценаристы: Джордж А. Ромеро, Джеймс Ганн

Джордж А. Ромеро, Джеймс Ганн В главных ролях: Сара Полли, Винг Реймз, Джейк Уэбер, Мекай Файфер и другие

Сара Полли, Винг Реймз, Джейк Уэбер, Мекай Файфер и другие Дата выхода: 10 марта 2004 года (США)

10 марта 2004 года (США) Где смотреть: okko.tv; rutube.ru

После ночи кошмара, когда её муж превратился в зомби, медсестра Анна бежит из охваченного хаосом пригорода. Она присоединяется к группе выживших, включая полицейского Кеннета, продавца Майкла и его беременную жену Андреа. Вместе они находят временное убежище в огромном заброшенном торговом центре, превращая «храм потребления» в неприступную крепость. Ремейк классики Ромеро от Зака Снайдера делает ставку на динамичный экшен и невероятно интенсивные сцены осады, используя концепцию «быстрых» зомби. Фильм мастерски сочетает адреналиновый накал с чёрным юмором и острой социальной сатирой: даже в апокалипсисе герои не могут устоять перед соблазном шопинга, а их «рай» полон ненужных вещей.

Отзывы и рецензии:

Критики хвалили динамику, стиль Снайдера и сатиру на общество потребления, называя ремейк «неожиданно умным». Зрители отмечают напряжённые сцены с «бегущими зомби» и саундтрек (Johnny Cash над титрами). Некоторые фанаты Ромеро сочли фильм излишне гламурным.

Интересные факты:

Большинство сцен в закрытых помещениях снималось на Торнхилл-сквер в Торонто. Торговый центр планировалось снести, но продюсеры фильма вмешались и обеспечили собственность для съёмок.

Дизайнеры-постановщики создали целый торговый центр с нуля. Были не только созданы поддельные витрины, но и сами магазины были заполнены настоящими товарами.

Чтобы создать реалистичных зомби, визажист Дэвид Лерой Андерсон и его команда изучили фотографии с мест преступлений и учебники по криминалистике.

4. Зомби по имени Шон (Shaun of the Dead)

«Зомби по имени Шон» — пародийная комедия на зомби-хорроры. Фото © Кадр из фильма «Зомби по имени Шон», режиссёр Эдгар Райт, сценаристы Саймон Пегг, Эдгар Райт / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 7.9 / Кинопоиск 7.3

IMDb 7.9 / Кинопоиск 7.3 Жанры: чёрная комедия, ужасы

чёрная комедия, ужасы Страна: Великобритания, Франция

Великобритания, Франция Режиссёр: Эдгар Райт

Эдгар Райт Сценаристы: Саймон Пегг, Эдгар Райт

Саймон Пегг, Эдгар Райт В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд и другие

Саймон Пегг, Ник Фрост, Кейт Эшфилд и другие Дата выхода: 9 апреля 2004 года (Великобритания)

9 апреля 2004 года (Великобритания) Где смотреть: hd.kinopoisk.ru; okko.tv

Жизнь Шона — бесконечный цикл скучной работы и посиделок в пабе с его безынициативным другом Эдом. Эта рутина рушится, когда Лондон погружается в зомби-апокалипсис. Осознав, что должен спасти свою мать и бывшую девушку Лиз, Шон разрабатывает гениальный (по его мнению) план: добраться до их любимого паба «Винчестер» и переждать там конец света. Фильм Эдгара Райта и Саймона Пегга — блестящая ода жанру и одновременно его остроумная пародия. «Зомби по имени Шон» мастерски балансирует на грани абсурдного юмора («битва» под Don't Stop Me Now Queen), трогательной драмы о взрослении и искреннего хоррора. Это история о том, как даже конец света может стать шансом изменить свою жизнь.

Отзывы и рецензии:

Фильм получил культовый статус за идеальный баланс юмора, экшена и сердечности. Критики называют его «любовным письмом к жанру», а зрители ценят запоминающихся персонажей и британский сарказм.

Интересные факты:

Паб «Винчестер» в фильме реален. Съёмки проходили в помещении паба The Duke of Albany, однако в 2008 году здание было перестроено под малоквартирный дом.

Весной 2020 года, в разгар эпидемии COVID-19, Саймон Пегг и Ник Фрост сняли видео с рекомендациями, как обезопасить себя от заражения, пародирующее аналогичную сцену из фильма.

5. Репортаж ([REC])

Фильм «Репортаж» убедительно показал закрытую атмосферу ужаса. Фото © Кадр из фильма «Репортаж», режиссёр Жауме Балагеро, Пако Пласа, сценаристы Жауме Балагеро, Луисо Бердехо, Пако Пласа / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 7.4 / Кинопоиск 7.0

IMDb 7.4 / Кинопоиск 7.0 Жанры: found-footage, ужасы, триллер, детектив

found-footage, ужасы, триллер, детектив Страна: Испания

Испания Режиссёры: Хауме Балагеро, Пако Плаза

Хауме Балагеро, Пако Плаза Сценаристы: Хауме Балагеро, Луис Бердехо, Пако Плаза

Хауме Балагеро, Луис Бердехо, Пако Плаза В главных ролях: Мануэла Веласко, Ферран Терраса, Хорхе-Ямам Серрано, Пабло Россо и другие

Мануэла Веласко, Ферран Терраса, Хорхе-Ямам Серрано, Пабло Россо и другие Дата выхода: 23 ноября 2007 года (Испания)

23 ноября 2007 года (Испания) Где смотреть: rutube.ru; zonafilm.ru

Молодая телерепортёрша Анжела и её оператор Пабло снимают рутинный сюжет о ночной смене пожарных для программы «Пока ты спишь». Их вызов в старую барселонскую многоэтажку из-за странного крика пожилой жительницы оборачивается кошмаром. Вскоре после их прибытия здание блокируется властями из-за вспышки неизвестного чрезвычайно заразного и агрессивного заболевания, превращающего людей в зомби. Снятый в стиле «найденной плёнки», фильм погружает зрителя в самый эпицентр хаоса. Темнота подъезда, нарастающая паника, непонимание происходящего и ограниченность обзора камеры создают невероятно интенсивную атмосферу клаустрофобии и настоящего ужаса. [REC] — эталонный пример того, как малый бюджет и простая идея могут породить один из самых страшных фильмов жанра.

Отзывы и рецензии:

Критики единодушно признали его одним из самых страшных фильмов 2000-х, хваля создание атмосферы клаустрофобии и финальную развязку. Зрители отмечают, что «эффект присутствия» заставляет часто зажмуриваться от страха.

Интересные факты:

Стилизованный вариант оригинального названия фильма — [●REC] — указывает на мигающий на экране камеры знак, который сообщает о том, что ведётся запись.

Режиссёры специально подбирали актёров, не знакомых между собой, чтобы всё выглядело как можно более правдоподобно.

Актёры не видели полный сценарий — режиссёры давали им указания по ходу съёмок для усиления реализма.

Финальные сцены снимали в кромешной темноте инфракрасными камерами. Актёры вообще ничего не видели, так что понятия не имели, что происходит.

6. Добро пожаловать в Zомбилэнд (Zombieland)

«Добро пожаловать в Зомбилэнд» — ещё одна чёрная комедия о зомби. Фото © Кадр из фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд», режиссёр Рубен Фляйшер, сценаристы Ретт Риз, Пол Верник / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 7.5 / Кинопоиск 7.4

IMDb 7.5 / Кинопоиск 7.4 Жанры: ужасы, комедия, боевик

ужасы, комедия, боевик Страна: США

США Режиссёр: Рубен Фляйшер

Рубен Фляйшер Сценаристы: Ретт Риз, Пол Верник

Ретт Риз, Пол Верник В главных ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей, Эмбер Хёрд и другие

Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей, Эмбер Хёрд и другие Дата выхода: 2 октября 2009 года (США)

2 октября 2009 года (США) Где смотреть: hd.kinopoisk.ru; premier.one; okko.tv; start.ru

Застенчивый и мнительный студент Колумбус выжил в зомби-апокалипсисе благодаря строгому соблюдению набора правил. Его путь пересекается с харизматичным и безжалостным Таллахасси и хитрой сестринской парой — Вичитой и Литтл Рок. Вместе они отправляются через опустошённую Америку в парк развлечений, который, по слухам, свободен от зомби. Фильм стал культовым образцом зомби-комедии, идеально сочетая динамичный экшен, остроумный чёрный юмор («Правила выживания»), неожиданно трогательные моменты и запоминающихся персонажей. Легендарное камео Билла Мюррея и финальная битва на аттракционах — визитные карточки этой весёлой и кровавой дорожной истории.

Отзывы и рецензии:

Фильм хвалят за харизму Харрельсона, динамику и юмор. Критики отмечают его как «эталон зомби-комедии». Зрители обожают правила выживания и камео Мюррея. Сиквел «Контрольный выстрел» (2019) получил более сдержанные оценки.

Интересные факты:

Имена главных героев — это названия городов: Таллахасси (Флорида), Вичита (Канзас), Литтл-Рок (Арканзас) и Коламбус (Огайо).

«Правила выживания» (Cardio, Double Tap) стали интернет-мемами.

Первоначально проект задумывался как пилотный эпизод нового телесериала, но затем сценарий был переписан для полнометражного фильма.

7. Война миров Z (World War Z)

«Война миров Z» — масштабный блокбастер о зомби-вирусе. Фото © Кадр из фильма «Война миров Z», режиссёр Марк Форстер, сценарист Дрю Годдард и др. / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 7.0 / Кинопоиск 7.0

IMDb 7.0 / Кинопоиск 7.0 Жанры: ужасы, фантастика, боевик, приключения

ужасы, фантастика, боевик, приключения Страна: США

США Режиссёр: Марк Форстер

Марк Форстер Сценаристы: Дрю Годдард, Дэймон Линделоф, Мэттью Майкл Карнахан и другие

Дрю Годдард, Дэймон Линделоф, Мэттью Майкл Карнахан и другие В главных ролях: Брэд Питт, Мирей Инос, Стерлинг Джеринс, Эбигейл Харгров, Даниэла Картес и другие

Брэд Питт, Мирей Инос, Стерлинг Джеринс, Эбигейл Харгров, Даниэла Картес и другие Дата выхода: 2 июня 2013 года (Россия)

2 июня 2013 года (Россия) Где смотреть: kion.ru; okko.tv; hd.kinopoisk.ru

Фильм снят по одноименному роману Макса Брукса. По миру стремительно распространяется неизвестный вирус, превращающий людей в неистовых зомби-мутантов за считаные секунды. Бывший следователь ООН Джерри Лейн пытается спасти свою семью. Его привлекают для поиска источника заражения и возможного лекарства. Путь Джерри лежит через охваченные паникой США, Израиль и Уэльс. Фильм выделяется невиданным ранее масштабом зомби-апокалипсиса. Массовые сцены, где тысячи заражённых образуют гигантские «волны», штурмуя стены Иерусалима или осаждая самолёт, потрясают воображение. Это дорогой голливудский блокбастер, фокусирующийся на глобальном приключении и экшене, но в его основе лежат узнаваемые страхи пандемий и хрупкости мирового порядка.

Отзывы и рецензии:

Фильм получил смешанные отзывы: критики хвалили масштаб и сцену в Иерусалиме, но ругали за отход от книги и пересъёмку третьего акта. Зрители оценили динамику, но фанаты книги разочаровались в отсутствии «документального» стиля.

Интересные факты:

По изначальному сценарию и книге пандемия должна была начаться в Китае. Студия Paramount решила изменить сюжетный ход, чтобы избежать цензуры в стране, где проживают более миллиарда потенциальных зрителей. А в итоге фильм в Китае всё равно запретили.

Сцену в Иерусалиме снимали на Мальте. Это была одна из самых грандиозных декораций картины, где зомби карабкаются по стене.

«Волны зомби» создавались с помощью тысяч статистов и CGI, их поведение имитировало муравьёв или стаи птиц.

Бюджет фильма превысил $200 млн из-за пересъёмок финала.

8. Тепло наших тел (Warm Bodies)

«Тепло наших тел» — история влюблённого зомби. Фото © Кадр из фильма «Тепло наших тел», режиссёр Джонатан Левин, сценаристы Джонатан Левин, Айзек Марион / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 6.8 / Кинопоиск 6.9

IMDb 6.8 / Кинопоиск 6.9 Жанры: ужасы, мелодрама, комедия

ужасы, мелодрама, комедия Страна: США

США Режиссёр: Джонатан Левин

Джонатан Левин Сценарист: Джонатан Левин, Айзек Марион

Джонатан Левин, Айзек Марион В главных ролях: Николас Холт, Тереза Палмер, Джон Малкович, Лио Типтон, Роб Кордри, Дэйв Франко и другие

Николас Холт, Тереза Палмер, Джон Малкович, Лио Типтон, Роб Кордри, Дэйв Франко и другие Дата выхода: 1 февраля 2013 года (США)

1 февраля 2013 года (США) Где смотреть: okko.tv; wink.ru

Главный герой — Р, молодой мертвец, сохранивший в мире, разрушенном зомби-вирусом, способность мыслить и испытывать смутные эмоции. Во время набега на город живых он встречает Джули и, защитив её от своей стаи, прячет девушку в своём убежище — брошенном самолёте, наполненном коллекцией вещей из прошлой жизни. Чувства, возникшие у Р к Джули, начинают медленно возвращать его к жизни. Фильм предлагает неожиданный и трогательный взгляд на жанр. Это история пробуждения — не только от мёртвого состояния, но и от эмоциональной спячки. Через метафору «оживающего зомби» исследуется сила любви, сострадания и человеческой связи, способных преодолеть даже самую безнадёжную тьму. История Р и Джули — это антиутопическая романтическая сказка с элементами хоррора.

Отзывы и рецензии:

Критики оценили свежесть концепции, игру Холта и юмор, назвав фильм «Зомби-Ромео и Джульеттой». Зрители хвалят трогательность и нестандартность, хотя некоторые фанаты хорроров сочли его «слишком мягким».

Интересные факты:

Чтобы изобразить ходячего мертвеца, Холт тренировался с артистами цирка. А ещё ему приходилось подолгу не моргать.

Готовясь к своим ролям зомби, актёры прошли через «лагерь зомби», где они научились двигаться и реагировать как ходячие трупы.

В фильме немало отсылок к «Ромео и Джульетте» Шекспира. Например, главных героев зовут Джули и Р в честь Ромео и Джульетты, а в финальной арке показана сцена, похожая на культовую сцену на балконе в пьесе.

Это первый фильм, где зомби показан как главный герой и романтический персонаж.

Самолёт-убежище Р — настоящий списанный Boeing 767.

9. Поезд в Пусан (Train to Busan)

«Поезд в Пусан» — один из самых эмоциональных фильмов о зомби. Фото © Кадр из фильма «Поезд в Пусан», режиссёр Ён Сан Хо, сценаристы Пак Чу Сок, Ён Сан Хо / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 7.6 / Кинопоиск 7.8

IMDb 7.6 / Кинопоиск 7.8 Жанры: ужасы, боевик

ужасы, боевик Страна: Республика Корея

Республика Корея Режиссёр: Ён Сан Хо

Ён Сан Хо Сценаристы: Пак Чу Сок, Ён Сан Хо

Пак Чу Сок, Ён Сан Хо В главных ролях: Кон Ю, Ма Дон Сок, Чон Ю Ми, Ким Су Ан, Ким И Сон, Чхве У Сик и другие

Кон Ю, Ма Дон Сок, Чон Ю Ми, Ким Су Ан, Ким И Сон, Чхве У Сик и другие Дата выхода: 20 июля 2016 (Южная Корея)

20 июля 2016 (Южная Корея) Где смотреть: premier.one; okko.tv

Бизнесмен Сок У, слишком занятый работой, везёт свою маленькую дочь Су Ан на поезде из Сеула в Пусан, чтобы отпраздновать её день рождения с матерью. В момент отправления в поезд проникает заражённая девушка, и вирус с пугающей скоростью распространяется среди пассажиров. Выжившие оказываются в ловушке движущегося на полной скорости состава, вынужденные сражаться с ордами заражённых и искать спасения на следующих станциях. Фильм мастерски сочетает бешеный темп, виртуозно поставленные экшен-сцены в замкнутом пространстве вагонов и глубокую социальную драму. Он беспощадно обнажает классовое неравенство, эгоизм и страх, но также показывает примеры невероятного самопожертвования и человечности перед лицом смертельной угрозы. Эмоциональный, пронзительный финал делает «Поезд в Пусан» одним из самых сильных фильмов жанра.

Отзывы и рецензии:

Картина получила положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 94% на основе 114 рецензий со средним баллом 7,57 из 10. Критики хвалили его как «идеальный баланс хоррора, экшена и драмы». Зрители отмечают напряжённость, продуманность персонажей и эмоциональный финал. Признан эталоном корейского жанрового кино.

Интересные факты:

Фильм стал самым кассовым в Южной Корее в 2016 году. При скромном бюджете 8,5 млн долларов картина собрала в мировом прокате 92,688 млн долларов.

Режиссёр Ён Сан Хо до этого снимал только анимационные фильмы.

10. Обитель зла: Раккун-Сити (Resident Evil: Welcome to Raccoon City)

«Раккун-Сити» — продолжение саги «Обитель зла». Фото © Кадр из фильма «Обитель зла: Раккун-Сити», режиссёр Йоханнес Робертс, сценарист Йоханнес Робертс / Kinopoisk

Рейтинг: IMDb 5.2 / Кинопоиск 5.4

IMDb 5.2 / Кинопоиск 5.4 Жанры: экшен, хоррор (по играм)

экшен, хоррор (по играм) Страна: Канада, Германия

Канада, Германия Режиссёр: Йоханнес Робертс

Йоханнес Робертс Сценарист: Йоханнес Робертс

Йоханнес Робертс В главных ролях: Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен, Робби Амелл, Том Хоппер, Эван Джогиа, Донал Лог, Нил Макдона и другие

Кая Скоделарио, Ханна Джон-Кэймен, Робби Амелл, Том Хоппер, Эван Джогиа, Донал Лог, Нил Макдона и другие Дата выхода: 24 ноября 2021 года (США)

24 ноября 2021 года (США) Где смотреть: rutube.ru; okko.tv; hd8.22lordfilm.fun

Фильм снят по двум играм серии Resident Evil – Resident Evil и Resident Evil 2. Клэр Рэдфилд возвращается в Раккун-Сити, чтобы повидать брата Криса и предупредить его о теории заговора, согласно которой корпорация Umbrella проводит под городом сомнительные эксперименты. Крис работает в особом подразделении полиции STARS и в ночь приезда Клэр отправляется с командой, включая Джилл Валентайн и Альберта Вескера, расследовать исчезновение группы «Альфа» в лесу у особняка Спенсеров. Тем временем жителей Раккун-Сити поражает странная болезнь, превращающая их в плотоядных зомби, которые стекаются к полицейскому участку. Последние выжившие сотрудники — начальник полиции Брайан Айронс и новичок Леон С. Кеннеди — пытаются дать им отпор. Вскоре герои обнаруживают тайные проходы из особняка Спенсера и местного приюта в секретную лабораторию Umbrella, где их ждёт шокирующая правда об экспериментах над людьми.

Отзывы и рецензии:

В положительных отзывах критики отмечают атмосферу обречённого города, проработанность некоторых локаций и достойный саундтрек. Также выделяют отсылки к оригинальным играм и красивые декорации. Однако другие обозреватели раскритиковали фильм за плоский сценарий, спешку и слабую игру большинства актёров. Зрители-геймеры оценили верность играм и мрачную атмосферу, но согласились с проблемами ритма и диалогов.

Интересные факты:

Т-вирус заразил город с помощью крыс. Это показано и объяснено в Resident Evil 2 во время сцены флэшбэка, демонстрирующей трансмогрификацию Уильяма Биркина.

Локации (особняк Спенсера, полицейский участок) воссозданы с точностью до деталей из игр.

Это первый фильм по «Resident Evil» без Миллы Йовович.

Авторы Андрей Соколов