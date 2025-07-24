Фильм «Фантастическая четвёрка: первые шаги» — всё, что известно о самом таинственном блокбастере Marvel «Фантастическая четвёрка: первые шаги» (2025) режиссёра Мэтта Шекмана. Что известно о новом фильме? Смотрите фото и официальный трейлер, узнайте об отзывах и интересных фактах о фильме в материале Life.ru. 24 июля, 11:34 Обложка © Кадр из фильма «Фантастическая четвёрка. Первые шаги», режиссёр Мэтт Шекман, сценарист Питер Камерон и др./ Kinopoisk

Вернуться к истокам, чтобы перезапустить будущее, — так можно описать путь самой неуловимой команды Marvel. Созданная Стэном Ли и Джеком Кирби в 1961 году, Фантастическая четвёрка стала пионером «суперсемейного» жанра, но её экранная судьба напоминала американские горки: от провального фильма 1994 года, снятого лишь для сохранения прав, до разочаровавшей версии 2015-го с бюджетом около $200 млн и рейтингом 9% на Rotten Tomatoes. Приобретение Fox компанией Disney в 2019 году наконец позволило Marvel Studios интегрировать «первую семью» в кинематографическую вселенную Marvel (КВМ). И вот спустя почти четыре десятилетия экспериментов на экране «Первые шаги» обещают не просто перезагрузку, а переосмысление — через ретрофутуризм 1960-х, психологическую глубину и отказ от шаблонов. Для Marvel это больше, чем фильм, — ставка на возвращение доверия после череды провалов.

Фото © Кадр из фильма «Фантастическая четвёрка: первые шаги», режиссёр Мэтт Шекман, сценарист Питер Камерон и др./ Kinopoisk

Дата выхода фильма «Фантастическая четвёрка: первые шаги»

Премьерный путь команды оказался тернист: релиз переносился несколько раз — с ноября 2024 года на февраль, затем май и, наконец, на 25 июля 2025 года для США и большинства стран. Дата выбрана не случайно: это оммаж первому выпуску комикса Fantastic Four, который появился в июле 1961 года. Причиной задержек в студии называют масштабность постпродакшена и большое количество визуальных эффектов, особенно для персонажей Существа и Галактуса.

Фото © Кадр из фильма «Фантастическая четвёрка: первые шаги», режиссёр Мэтт Шекман, сценарист Питер Камерон и др./ Kinopoisk

Сюжет фильма: семья против космического апокалипсиса

Действие «Первых шагов» разворачивается не на привычной Земле-616 КВМ, а в альтернативной реальности 1960-х годов (Земля-828), где ретрофутуризм — не просто стиль, а уклад жизни. Команда уже обрела свои способности после космической аварии и стала знаковой фигурой в Нью-Йорке, базируясь в футуристическом небоскрёбе Бакстера. Однако ей предстоит не триумф, а экзистенциальный кризис. Над Землёй нависает угроза в лице Галактуса — древнего пожирателя миров, чьим вестником становится Серебряный Сёрфер в исполнении Джулии Гарнер. Параллельно обостряются внутренние конфликты: Сью Шторм (Ванесса Кирби) беременна, и её способности становятся нестабильными; Рид Ричардс (Педро Паскаль) пытается спасти Бена Гримма от его монструозного облика, но делает это за его спиной, что вызывает разлад в команде. Фильм отказывается от типичного «сбора команды», сосредотачиваясь на семейных узах как источнике силы перед лицом надвигающейся катастрофы.

Фото © Кадр из фильма «Фантастическая четвёрка: первые шаги», режиссёр Мэтт Шекман, сценарист Питер Камерон и др./ Kinopoisk

Актёры и персонажи

Режиссёр Мэтт Шекман («Ванда/Вижн») акцентирует внимание на характерах. Педро Паскаль играет Рида Ричардса не как отстранённого учёного, а как харизматичного, но одержимого гения, в котором сочетаются вдохновение и тревожность. Ванесса Кирби предстаёт в образе Сью Шторм — беременной героини, чьи силовые поля связаны с её эмоциональным состоянием, отсылая к более тёмным версиям персонажа в комиксах. Эбон Мосс-Бакрак придаёт Существу трагическую человечность, сочетая цифровую графику с элементами практического грима. Джозеф Куинн в роли Джонни Шторма уходит от клише поверхностного ловеласа, превращая Человека-факела в зрелого и обеспокоенного брата. Серебряный Сёрфер в исполнении Джулии Гарнер представлен как Шалла-Бал — трагическая фигура, попавшая в зависимость от Галактуса. Его самого озвучивает Ральф Айнесон, а экранное воплощение — это не физическое тело, а космический гул, тени и искажения пространства, вызывающие чувство метафизического ужаса.

Фото © Кадр из фильма «Фантастическая четвёрка: первые шаги», режиссёр Мэтт Шекман, сценарист Питер Камерон и др./ Kinopoisk

Интересные факты

В фильме дебютирует альтернативная вселенная MCU — Земля-828. В Marvel Studios подтвердили, что действие картины разворачивается вне основной временной линии КВМ, что даёт свободу переосмысления персонажей и атмосферы.

В Marvel Studios подтвердили, что действие картины разворачивается вне основной временной линии КВМ, что даёт свободу переосмысления персонажей и атмосферы. Гендерный поворот роли Серебряного Сёрфера стал одной из самых обсуждаемых новостей: вместо традиционного Норрина Рада зрители увидят его возлюбленную Шаллу-Бал, ставшую глашатаем Галактуса. Создатели говорят, что это добавляет эмоционального объёма и трагизма.

стал одной из самых обсуждаемых новостей: вместо традиционного Норрина Рада зрители увидят его возлюбленную Шаллу-Бал, ставшую глашатаем Галактуса. Создатели говорят, что это добавляет эмоционального объёма и трагизма. Дизайн фильма вдохновлён эстетикой ретрофутуризма и анимации 60-х. В том числе стилистикой «Суперсемейки», «Джетсонов» и архитектурой Гуггенхайм-стиля. База Бакстера выполнена как смесь научной лаборатории и ар-деко небоскрёба.

В том числе стилистикой «Суперсемейки», «Джетсонов» и архитектурой Гуггенхайм-стиля. База Бакстера выполнена как смесь научной лаборатории и ар-деко небоскрёба. Фильм формально не привязан к текущим событиям КВМ. В нём нет ни Доктора Дума, ни намёков на Иллюминатов, ни участия других супергероев. Это осознанный шаг, чтобы сфокусироваться на самих героях.

В нём нет ни Доктора Дума, ни намёков на Иллюминатов, ни участия других супергероев. Это осознанный шаг, чтобы сфокусироваться на самих героях. Съёмки проходят с применением комбинированной технологии: сочетаются CGI и практические костюмы — в особенности для образа Существа. Актёр Мосс-Бакрак работает в гибридном костюме с датчиками движений, а финальный рендер накладывается позже.

Фото © Кадр из фильма «Фантастическая четвёрка: первые шаги», режиссёр Мэтт Шекман, сценарист Питер Камерон и др./ Kinopoisk

Отзывы и рецензии

На пороге премьеры фильм собрал 88% «свежести» на Rotten Tomatoes, но критика разделилась. Одни считают «Первые шаги» новым дыханием для франшизы — выделяют смелый визуальный стиль, эстетику 60-х, игру Ванессы Кирби и эмоциональную глубину. Особенно отмечают то, как тема беременности и нестабильных способностей Сью превращается в мощную метафору женской уязвимости и силы.

Скептики, напротив, упрекают сценарий за излишне пафосные диалоги, а образ Ричардса — за потерю социальной неуклюжести в пользу слишком «крутого» имиджа. Также вызывает споры тот факт, что фильм оторван от текущей сюжетной линии КВМ, без камео, злодеев или интригующих отсылок.

Многие рецензенты сходятся во мнении: это не революция, но своеобразное «лекарство» от супергеройской усталости, которое либо полюбят, либо отвергнут. Будущее франшизы теперь зависит от того, каким окажется следующий шаг, — а «Галактус» здесь, возможно, лишь первая фигура в большой космической партии.

Авторы Андрей Соколов