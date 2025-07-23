«Хищник: Планеты смерти» шокировал фанатов. Монстр — теперь герой. Гениально или провал? «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) 2025: премьера уже в ноябре. Что известно о новом фильме про Хищника с Эль Фэннинг? Смотрите фото и официальный трейлер, узнайте об отзывах и интересных фактах о фильме — в материале Life.ru. 23 июля, 05:01 Хищник возвращается! Впервые главный герой — сам охотник. Обложка © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk

1987 год. Густые джунгли, группа «крутых парней» во главе с Арнольдом Шварценеггером и нечто невидимое, охотившееся на них ради спортивного азарта. Первый «Хищник» стал взрывной смесью боевика и фантастического хоррора — необычным сюжетом, где человек впервые встретился с охотником, для которого он был лишь трофеем. Горы мускулов и земное оружие против внеземных технологий. Бой один на один между человеком и инопланетянином. Внеземные хищники — не просто хищные твари, а существа, обладающие своим кодексом чести. Эта идея покорила кинозрителей. Последовали продолжения. Однако путь франшизы оказался тернист. После триумфального начала были и провальные попытки (неуклюжие кроссоверы с «Чужим» в 2000-х), и периоды забвения, когда казалось, что легенда исчерпала себя.

Всё изменила «Добыча» (2022). Перенеся действие в XVIII век и сделав героиней молодую женщину-команчи, фильм вернул франшизе уважение. Он доказал: сила «Хищника» — не в простом повторении формулы успеха, а в смелом новаторстве. В умении находить новые ракурсы в изначально гениальной, но простой идее противостояния. И вот в 2025 году франшиза совершает свой самый дерзкий прыжок: в ноябре должен выйти фильм «Хищник: планета смерти». Это не просто очередная охота. Это первый шаг в сторону нового ракурса, когда правила переписываются: впервые главным героем становится сам Хищник. Почему это не только риск, а новые возможности для продолжения легенды? Читайте дальше, мы разберём это в обзоре.

«Хищник: Планета смерти»: названа дата мировой премьеры седьмой части франшизы

Фантастический боевик «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) станет седьмой основной частью культовой франшизы, начатой в 1987 году. Картина готовится к мировому релизу осенью 2025 года. По официальной информации, фильм выйдет в широкий международный прокат 7 ноября 2025 года. В этот день премьера состоится в США, Великобритании, Канаде, Австралии, странах Европы и ряде других регионов.

Что касается России, точная дата релиза остаётся неизвестной. После 2022 года фильмы студии 20th Century Studios, которой принадлежит франшиза, официально не выходят в российских кинотеатрах. Однако некоторые проекты, включая «Микки 17» и последнюю часть «Миссия невыполнима», всё же добирались до экранов через параллельный прокат — обычно с задержкой в 2–4 недели после международной премьеры. Не исключено, что аналогичный сценарий ожидает и новую часть «Хищника».

Фильм Predator: Badlands станет первой полнометражной лентой франшизы после успеха «Добычи» (Prey, 2022), которая вышла эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu и получила положительные отзывы критиков и зрителей.

Трейлеры и фото

Официальный трейлер «Хищника 2025»: инопланетянин стал протагонистом.

О чём «Хищник: Планета смерти»

Охота начинается снова. Только в этот раз — всё иначе. «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) — это не просто очередной боевик с невидимым монстром, прячущимся в джунглях. Это первый за всю франшизу случай, когда сам хищник — главный герой. И он совсем не тот, кого вы ожидали.

«Хищник» 2025: впервые покажут родную планету яутжа. Фото © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk

Молодой яутжа по имени Дек изгнан из родного клана. Причина? Он нарушил кодекс чести. Кто-то говорит — пожалел безоружную жертву. Кто-то — не прошёл инициацию. А может быть, всё куда банальнее: он просто слишком «мал» для великой охоты. В любом случае, он — изгой. И теперь у него один путь к искуплению: выжить на планете, где даже его смертоносный народ едва способен выжить.

Калиск. Или, как её называют в клане, Планета смерти. Вулканическая пустошь. Живые ловушки. Твари размером с дом и флора, которая охотится не хуже фауны. Именно туда отправляется Дек — в одиночку. Его цель: добыть существо, которое «невозможно убить». Что его ждёт: подарок судьбы или смертный приговор?

Но самое странное, что ждёт его там — в полумраке техногенных руин, оставшихся от чужой цивилизации, — это Тиа. Она не человек, она андроид. Холодный разум, запрограммированный корпорацией Weyland-Yutani — теми самыми, что стоят за проектами из вселенной «Чужого». Зачем она здесь? Выполняет задание? Бежит от кого-то? И кто, в конце концов, она на самом деле?

Эль Фаннинг против Хищника? Фото © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk

Их встреча — не просто сюжетный поворот. Это столкновение двух видов. Один — биологический, дикий, живущий по своеобразным законам чести. Другой — синтетический, созданный подчиняться. И вдруг они становятся союзниками. Не потому что хотят. Потому что иначе — смерть обоим. Или кое-что хуже.

«Ты охотишься на то, что сильнее нас обоих», — говорит она ему. Эта фраза звучит как приговор. Что за тварь скрывается на Калиске? Фанаты гадают: мутировавший ксеноморф? Какое-то биологическое оружие? А может, существо древней расы, чьи руины разбросаны по планете, как следы забытой войны?

Дэн Трахтенберг, вернувшийся в режиссёрское кресло после успеха фильма «Добыча», обещает фильм о выживании, а не о доминировании. Он не гонится за экшеном ради экшена. Он исследует: может ли монстр быть личностью? Может ли убийца осознать себя? Калиск, по его словам, — это не просто опасная локация. Это испытание, философская арена. Вдохновлённый «Безумным Максом» и Shadow of the Colossus, Трахтенберг наполнил мир фильма визуальной дикостью, жуткими ландшафтами и ощущением одиночества в космосе.

Немалую роль в фильме играет и культура яутжа. Зритель впервые увидит их родную планету, узнает, как устроен их быт, услышит язык — настоящий, созданный лингвистами «Аватара». Это раса со своими ритуалами, болью, гордостью. А ещё — Weyland-Yutani. Корпорация, что то и дело всплывает в мифологии «Чужого», теперь присутствует не в виде пасхалки, а как полноправный участник сюжета. Форма Тии, логотипы на разбитых дронах, тонкие намёки — всё это подводит к главному вопросу: идёт ли речь о будущей встрече двух вселенных?

Predator: Badlands (2025). Фото © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk

Ответов пока мало. Тиа скрывает больше, чем говорит. Дек не до конца понимает, что ему предстоит. А тот, кого они оба боятся, — ещё не показан. Трейлеры умалчивают. Постеры намекают. Режиссёр отшучивается. Но ясно одно: охота будет идти не по правилам.

Predator: Badlands обещает стать не просто очередным витком франшизы. Это — поиск нового смысла. Вместо привычной формулы «монстр против людей» — история о выборе. Вместо кровавого триумфа — путь изгнанника, который хочет не убить, а понять, кто он. И, может быть, впервые зрителю предстоит понять, что хищник — это не про охоту. Это про внутреннюю борьбу.

Актёры и персонажи

На данный момент достоверные источники (Wikipedia, IMDb) подтверждают участие только двух актёров:

Эль Фэннинг — Тиа (Thia): андроид корпорации Weyland‑Yutani, которая появляется на Калиске и становится неожиданным союзником Дека. Это крупная роль, и критики уже отмечают, что её персонаж не просто сопроводитель, а ключ к возможному переплетению со вселенной «Чужого».

— Тиа (Thia): андроид корпорации Weyland‑Yutani, которая появляется на Калиске и становится неожиданным союзником Дека. Это крупная роль, и критики уже отмечают, что её персонаж не просто сопроводитель, а ключ к возможному переплетению со вселенной «Чужого». Димитриус Шустер‑Колоаматанги — Дек: молодой хищник-яутжа, изгнанный из клана за нарушение кодекса. Протагонист фильма, через которого раскрывается революционный поворот — хищник становится главным героем.

Фото © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk

Интересные факты

Хищника Дека исполняет каскадёр Димитриус Шустер‑Колоаматанги, выбранный не за рост, а за манеру движения и физическую выразительность. Основная работа над лицом — через моушн-капчер, чтобы передать эмоции под маской.

Декорации фильма вдохновлены Shadow of the Colossus и Безумным Максом — масштабные ландшафты, гигантские растения и монстры создают ощущение эпического испытания на выживание.

Сценарий намеренно использует минимальное количество слов, делая упор на визуальное и эмоциональное восприятие. Это часть авторского духа Трахтенберга, который считает: «меньше слов — больше воздействия».

В фильме герои побывают не только на смертельно опасной планете Калиск, но и на родной планете Дека — Яутжа Прайм.

Местные жители будут говорить на уникальном языке, разработанном специально для фильма. Над созданием языка яутжа работала та же команда, что создала язык народа на’ви для франшизы «Аватар».

Важную роль в сюжете фильма играет корпорация Weyland-Yutani из франшизы «Чужой». Пользователи уверены, что новая часть «Хищника» объединит героев из двух культовых киновселенных.

Отзывы и рецензии: полярные ожидания

Пока фильм только готовится к премьере, основой для обсуждения стали трейлеры, заявления создателей и связанный анимационный спин-офф «Хищник: Убийца убийц». Реакции фанатов и критиков резко разделились. Оптимисты видят в «Планете смерти» глоток свежего воздуха: хвалят смелость Дэна Трахтенберга, который перенёс часть действия на родную планету яутжа и сделал хищника-изгоя протагонистом, а также намёки на связь со вселенной «Чужого» через андроида Тию (Эль Фэннинг). Многим импонирует визуальная эстетика «космического вестерна» с руинами древних цивилизаций и гигантскими монстрами, вдохновлённая Shadow of the Colossus и «Безумным Максом». Например, динамику дуэта Дека и Тии сравнивают с «пронзительным союзом воина и лошади» из культовой игры — где молчаливый герой обретает эмоциональную глубину благодаря партнёру.

Скептики, однако, опасаются, что франшиза теряет свою суть. Часть фанатов возмущена «очеловечиванием» хищников: образ Дека (юного, физически слабого изгоя) и его мотивы кажутся им пародией на классических безжалостных охотников из предыдущих фильмов. В соцсетях и на форумах мелькают едкие комментарии вроде «Хищник с косметичкой — куда катимся?» или «Дисней уничтожает наследие». Критики также отмечают риски перегруженности CGI (каждый кадр — спецэффекты) и намекают на комичность некоторых сцен. Тем не менее даже сомневающиеся с нетерпением ждут премьеры, чтобы определить, станет ли «Планета смерти» столь же успешной, как лента «Добыча»... или повторит судьбу провальных кроссоверов вроде «Чужой против Хищника» 2004 года.

Итоговая интрига сводится к вопросу: сможет ли Трахтенберг уравновесить новаторство и верность духу саги? Ответ — 7 ноября 2025 года.

Авторы Андрей Соколов