«Хищник: Планеты смерти» шокировал фанатов. Монстр — теперь герой. Гениально или провал?
«Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) 2025: премьера уже в ноябре. Что известно о новом фильме про Хищника с Эль Фэннинг? Смотрите фото и официальный трейлер, узнайте об отзывах и интересных фактах о фильме — в материале Life.ru.
Хищник возвращается! Впервые главный герой — сам охотник. Обложка © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk
1987 год. Густые джунгли, группа «крутых парней» во главе с Арнольдом Шварценеггером и нечто невидимое, охотившееся на них ради спортивного азарта. Первый «Хищник» стал взрывной смесью боевика и фантастического хоррора — необычным сюжетом, где человек впервые встретился с охотником, для которого он был лишь трофеем. Горы мускулов и земное оружие против внеземных технологий. Бой один на один между человеком и инопланетянином. Внеземные хищники — не просто хищные твари, а существа, обладающие своим кодексом чести. Эта идея покорила кинозрителей. Последовали продолжения. Однако путь франшизы оказался тернист. После триумфального начала были и провальные попытки (неуклюжие кроссоверы с «Чужим» в 2000-х), и периоды забвения, когда казалось, что легенда исчерпала себя.
Всё изменила «Добыча» (2022). Перенеся действие в XVIII век и сделав героиней молодую женщину-команчи, фильм вернул франшизе уважение. Он доказал: сила «Хищника» — не в простом повторении формулы успеха, а в смелом новаторстве. В умении находить новые ракурсы в изначально гениальной, но простой идее противостояния. И вот в 2025 году франшиза совершает свой самый дерзкий прыжок: в ноябре должен выйти фильм «Хищник: планета смерти». Это не просто очередная охота. Это первый шаг в сторону нового ракурса, когда правила переписываются: впервые главным героем становится сам Хищник. Почему это не только риск, а новые возможности для продолжения легенды? Читайте дальше, мы разберём это в обзоре.
«Хищник: Планета смерти»: названа дата мировой премьеры седьмой части франшизы
Фантастический боевик «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) станет седьмой основной частью культовой франшизы, начатой в 1987 году. Картина готовится к мировому релизу осенью 2025 года. По официальной информации, фильм выйдет в широкий международный прокат 7 ноября 2025 года. В этот день премьера состоится в США, Великобритании, Канаде, Австралии, странах Европы и ряде других регионов.
Что касается России, точная дата релиза остаётся неизвестной. После 2022 года фильмы студии 20th Century Studios, которой принадлежит франшиза, официально не выходят в российских кинотеатрах. Однако некоторые проекты, включая «Микки 17» и последнюю часть «Миссия невыполнима», всё же добирались до экранов через параллельный прокат — обычно с задержкой в 2–4 недели после международной премьеры. Не исключено, что аналогичный сценарий ожидает и новую часть «Хищника».
Фильм Predator: Badlands станет первой полнометражной лентой франшизы после успеха «Добычи» (Prey, 2022), которая вышла эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu и получила положительные отзывы критиков и зрителей.
Трейлеры и фото
Официальный трейлер «Хищника 2025»: инопланетянин стал протагонистом.
О чём «Хищник: Планета смерти»
Охота начинается снова. Только в этот раз — всё иначе. «Хищник: Планета смерти» (Predator: Badlands) — это не просто очередной боевик с невидимым монстром, прячущимся в джунглях. Это первый за всю франшизу случай, когда сам хищник — главный герой. И он совсем не тот, кого вы ожидали.
«Хищник» 2025: впервые покажут родную планету яутжа. Фото © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk
Молодой яутжа по имени Дек изгнан из родного клана. Причина? Он нарушил кодекс чести. Кто-то говорит — пожалел безоружную жертву. Кто-то — не прошёл инициацию. А может быть, всё куда банальнее: он просто слишком «мал» для великой охоты. В любом случае, он — изгой. И теперь у него один путь к искуплению: выжить на планете, где даже его смертоносный народ едва способен выжить.
Калиск. Или, как её называют в клане, Планета смерти. Вулканическая пустошь. Живые ловушки. Твари размером с дом и флора, которая охотится не хуже фауны. Именно туда отправляется Дек — в одиночку. Его цель: добыть существо, которое «невозможно убить». Что его ждёт: подарок судьбы или смертный приговор?
Но самое странное, что ждёт его там — в полумраке техногенных руин, оставшихся от чужой цивилизации, — это Тиа. Она не человек, она андроид. Холодный разум, запрограммированный корпорацией Weyland-Yutani — теми самыми, что стоят за проектами из вселенной «Чужого». Зачем она здесь? Выполняет задание? Бежит от кого-то? И кто, в конце концов, она на самом деле?
Эль Фаннинг против Хищника? Фото © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk
Их встреча — не просто сюжетный поворот. Это столкновение двух видов. Один — биологический, дикий, живущий по своеобразным законам чести. Другой — синтетический, созданный подчиняться. И вдруг они становятся союзниками. Не потому что хотят. Потому что иначе — смерть обоим. Или кое-что хуже.
«Ты охотишься на то, что сильнее нас обоих», — говорит она ему. Эта фраза звучит как приговор. Что за тварь скрывается на Калиске? Фанаты гадают: мутировавший ксеноморф? Какое-то биологическое оружие? А может, существо древней расы, чьи руины разбросаны по планете, как следы забытой войны?
Дэн Трахтенберг, вернувшийся в режиссёрское кресло после успеха фильма «Добыча», обещает фильм о выживании, а не о доминировании. Он не гонится за экшеном ради экшена. Он исследует: может ли монстр быть личностью? Может ли убийца осознать себя? Калиск, по его словам, — это не просто опасная локация. Это испытание, философская арена. Вдохновлённый «Безумным Максом» и Shadow of the Colossus, Трахтенберг наполнил мир фильма визуальной дикостью, жуткими ландшафтами и ощущением одиночества в космосе.
Немалую роль в фильме играет и культура яутжа. Зритель впервые увидит их родную планету, узнает, как устроен их быт, услышит язык — настоящий, созданный лингвистами «Аватара». Это раса со своими ритуалами, болью, гордостью. А ещё — Weyland-Yutani. Корпорация, что то и дело всплывает в мифологии «Чужого», теперь присутствует не в виде пасхалки, а как полноправный участник сюжета. Форма Тии, логотипы на разбитых дронах, тонкие намёки — всё это подводит к главному вопросу: идёт ли речь о будущей встрече двух вселенных?
Predator: Badlands (2025). Фото © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk
Ответов пока мало. Тиа скрывает больше, чем говорит. Дек не до конца понимает, что ему предстоит. А тот, кого они оба боятся, — ещё не показан. Трейлеры умалчивают. Постеры намекают. Режиссёр отшучивается. Но ясно одно: охота будет идти не по правилам.
Predator: Badlands обещает стать не просто очередным витком франшизы. Это — поиск нового смысла. Вместо привычной формулы «монстр против людей» — история о выборе. Вместо кровавого триумфа — путь изгнанника, который хочет не убить, а понять, кто он. И, может быть, впервые зрителю предстоит понять, что хищник — это не про охоту. Это про внутреннюю борьбу.
Актёры и персонажи
На данный момент достоверные источники (Wikipedia, IMDb) подтверждают участие только двух актёров:
- Эль Фэннинг — Тиа (Thia): андроид корпорации Weyland‑Yutani, которая появляется на Калиске и становится неожиданным союзником Дека. Это крупная роль, и критики уже отмечают, что её персонаж не просто сопроводитель, а ключ к возможному переплетению со вселенной «Чужого».
- Димитриус Шустер‑Колоаматанги — Дек: молодой хищник-яутжа, изгнанный из клана за нарушение кодекса. Протагонист фильма, через которого раскрывается революционный поворот — хищник становится главным героем.
Фото © Кадр из трейлера «Хищник: Планета смерти», режиссёр Дэн Трахтенберг, сценарист Патрик Эйсон и др./ Kinopoisk
Интересные факты
- Хищника Дека исполняет каскадёр Димитриус Шустер‑Колоаматанги, выбранный не за рост, а за манеру движения и физическую выразительность. Основная работа над лицом — через моушн-капчер, чтобы передать эмоции под маской.
- Декорации фильма вдохновлены Shadow of the Colossus и Безумным Максом — масштабные ландшафты, гигантские растения и монстры создают ощущение эпического испытания на выживание.
- Сценарий намеренно использует минимальное количество слов, делая упор на визуальное и эмоциональное восприятие. Это часть авторского духа Трахтенберга, который считает: «меньше слов — больше воздействия».
- В фильме герои побывают не только на смертельно опасной планете Калиск, но и на родной планете Дека — Яутжа Прайм.
- Местные жители будут говорить на уникальном языке, разработанном специально для фильма. Над созданием языка яутжа работала та же команда, что создала язык народа на’ви для франшизы «Аватар».
- Важную роль в сюжете фильма играет корпорация Weyland-Yutani из франшизы «Чужой». Пользователи уверены, что новая часть «Хищника» объединит героев из двух культовых киновселенных.
Отзывы и рецензии: полярные ожидания
Пока фильм только готовится к премьере, основой для обсуждения стали трейлеры, заявления создателей и связанный анимационный спин-офф «Хищник: Убийца убийц». Реакции фанатов и критиков резко разделились. Оптимисты видят в «Планете смерти» глоток свежего воздуха: хвалят смелость Дэна Трахтенберга, который перенёс часть действия на родную планету яутжа и сделал хищника-изгоя протагонистом, а также намёки на связь со вселенной «Чужого» через андроида Тию (Эль Фэннинг). Многим импонирует визуальная эстетика «космического вестерна» с руинами древних цивилизаций и гигантскими монстрами, вдохновлённая Shadow of the Colossus и «Безумным Максом». Например, динамику дуэта Дека и Тии сравнивают с «пронзительным союзом воина и лошади» из культовой игры — где молчаливый герой обретает эмоциональную глубину благодаря партнёру.
Скептики, однако, опасаются, что франшиза теряет свою суть. Часть фанатов возмущена «очеловечиванием» хищников: образ Дека (юного, физически слабого изгоя) и его мотивы кажутся им пародией на классических безжалостных охотников из предыдущих фильмов. В соцсетях и на форумах мелькают едкие комментарии вроде «Хищник с косметичкой — куда катимся?» или «Дисней уничтожает наследие». Критики также отмечают риски перегруженности CGI (каждый кадр — спецэффекты) и намекают на комичность некоторых сцен. Тем не менее даже сомневающиеся с нетерпением ждут премьеры, чтобы определить, станет ли «Планета смерти» столь же успешной, как лента «Добыча»... или повторит судьбу провальных кроссоверов вроде «Чужой против Хищника» 2004 года.
Итоговая интрига сводится к вопросу: сможет ли Трахтенберг уравновесить новаторство и верность духу саги? Ответ — 7 ноября 2025 года.