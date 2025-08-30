Эти дети получили больше денег, чем вы заработаете за тысячу жизней, — они даже пальцем не пошевелили

Пока обычные двадцатилетние ребята подрабатывают курьерами и копят на первую квартиру, их ровесники из совершенно другого мира уже стали обладателями семейных империй стоимостью в миллиарды долларов. На их банковских счетах лежат суммы, сопоставимые с бюджетами целых государств. Мы изучили самых богатых молодых наследников планеты и выяснили, кто из них уже получил состояния, о которых не мечтали даже нефтяные короли прошлого века. Приготовьтесь к историям о детях, для которых миллиард долларов — это действительно карманные деньги.

Немецкие фармацевтические принцы: когда таблетки превращаются в золото

Йоханнес фон Баумбах владеет фармацевтической империей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victor__clarkson

Йоханнес фон Баумбах из Германии принадлежит к семье, которая владеет фармацевтическим гигантом Boehringer Ingelheim, работающим с 1885 года. Компания производит лекарства для половины планеты, и молодой наследник вместе с братьями и сёстрами владеет семейным состоянием в 5,4 миллиарда долларов. Его дядя, Хубертус фон Баумбах, управляет корпорацией, а племянник получает доходы от семейного бизнеса. Семья фон Баумбах предпочитает держаться подальше от публичности, поэтому мало кто знает о масштабах их богатства. Каждый день компания зарабатывает миллионы на том, что люди по всему миру принимают её препараты, и часть этих денег автоматически увеличивает состояние молодых наследников.

Бразильские электромоторы: наследие, которое вращает мир

Ливия Войгт унаследовала миллиард долларов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liviavoigta

Ливия Войгт из Бразилии стала одной из самых молодых миллиардерш планеты после смерти дедушки. Вернер Рикардо Войгт стоял у истоков компании WEG — крупнейшего в мире производителя электродвигателей. В 2016 году Ливия и её сестра Дора получили по 3,1% акций компании, что принесло каждой по 1,1 миллиарда долларов. Сестры получили готовый бизнес, который работает без их участия в управлении. Каждый раз, когда в мире запускается новый завод, лифт или стиральная машина, часть прибыли от электромоторов WEG автоматически увеличивает их состояния. В эпоху электрификации всего и вся их наследство продолжает расти.

Итальянские очки: когда мода становится золотой жилой

Клементе Дель Веккьо контролирует империю Ray-Ban. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cleme_delvecchio

Двадцатилетний Клементе Дель Веккьо контролирует 12,5% акций холдинга Delfin — наследия своего покойного отца Леонардо Дель Веккьо, создавшего очковую империю EssilorLuxottica. Если вы когда-либо покупали Ray-Ban, Oakley или практически любые другие модные очки, то часть ваших денег пополнила казну этой семьи. Леонардо умер в 2022 году, оставив детям состояние, которое за последние два года выросло на 50% и теперь оценивается в 43,2 миллиарда долларов. Доля молодого Клементе составляет 6,6 миллиарда долларов, и эта сумма постоянно растёт. В мире, где люди всё больше времени проводят за экранами и портят зрение, потребность в качественных очках только увеличивается. Каждая пара очков, проданная в Париже, Токио или Нью-Йорке, приносит итальянскому наследнику дополнительный доход.

Корейские виртуальные империи: когда игры превращаются в миллиарды

Ким Чжон Юн получила долю в Nexon. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Swat

Корейские сёстры Ким Чжон Юн и Ким Чжон Мин стали обладательницами по 9% акций игрового гиганта Nexon после смерти отца — Ким Чжон Чжу — в 2021 году. Nexon создал легендарные игры MapleStory, KartRider и десятки других хитов, в которые играют миллионы людей по всему миру. Каждая из сестёр получила состояние в 1,3–1,4 миллиарда долларов, которое растёт каждый раз, когда геймер покупает виртуальный костюм для персонажа или новое оружие. Девушки не участвуют в управлении компанией, но получают доходы от игровой индустрии, которая работает круглосуточно. В эпоху киберспорта и виртуальной реальности их наследство продолжает увеличиваться.

Немецкие аптечные сети: богатство в каждой покупке

Кевин Лехманн владеет сетью аптек. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / eklatv

Кевин Дэвид Лехманн получил необычный подарок в подростковом возрасте — 50% акций сети магазинов dm-drogerie markt, одной из крупнейших в Европе с 4120 точками продаж. Его отец Гюнтер Лехманн приобрёл долю в компании в 1974 году, а позже передал её сыну. Молодой немец стал владельцем состояния в 3,3 миллиарда долларов благодаря тому, что европейцы постоянно покупают шампуни, лекарства и косметику в его магазинах. В 2023 году компания заработала 17 миллиардов долларов, и Кевин получает свою долю от каждого проданного товара. Ни отец, ни сын не занимаются операционным управлением — бизнес приносит прибыль автоматически.

Великая передача богатства: что ждёт планету