Целый прожиточный минимум на «хотелки»: Россияне тратят его на трендовые товары

Россияне ежегодно тратят в среднем по 16 500 рублей на приобретение трендовых товаров, таких как гаджеты, дубайский шоколад, модные аксессуары и одежда. О том, как избежать финансовых ловушек, РИА «ФедералПресс» рассказал доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ Иван Вилков.

По словам эксперта, массмедиа активно транслируют в общество образ успешного человека, который зачастую слишком оторван от реальности и демонстрирует жизнь, недоступную большинству. Чтобы эмоционально прикоснуться к этому идеалу, люди начинают скупать мелкие, но дорогостоящие атрибуты состоятельности, такие как последняя модель телефона или модная кукла.

Экономист отметил, что многие склонны приобретать вещи, стоимость которых превышает их реальные финансовые возможности, например, автомобили, чьё обслуживание обходится дороже, чем необходимое медицинское обследование. Он также указал на проблему импульсивных покупок, особенно в маркетплейсах, и посоветовал всегда откладывать решение о приобретении трендового товара на сутки для «периода охлаждения».

«Чтобы не попасться на крючок, нужно задать себе вопрос: как эта покупка повлияет на качество моей жизни, поменяется она в лучшую сторону или нет? Если никак не повлияет, то зачем тратить деньги?» — заключил специалист.