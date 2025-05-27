Пакеты, провода и шубы: Треть жителей России подозревают у себя «синдром Плюшкина»

Около 33% граждан России склонны к накопительству и почти никогда не убирают хлам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует РИАМО.

Уточняется, что треть опрошенных вообще не избавляются от ненужных вещей. 26% респондентов проводят ревизию раз в сезон или один-два раза в год. С «синдромом Плюшкина» регулярно борются 19% россиян: выкидывают старые вещи раз в неделю, а 12% — каждый месяц.

32% граждан РФ копят дома пакеты, коробки и другие ненужные упаковки. 26% опрошенных не избавляются от старой одежды и обуви. А ещё 24% респондентов хранят игрушки, сувениры и поделки. Кроме того, жители РФ не выбрасывают провода и зарядные устройства (8,6%), лекарства и косметику (5,6%), посуду и столовые приборы (4,3%).

Причём самыми «живучими» вещами оказались бытовая техника, книги, пластинки, украшения, часы. Охотнее россияне расстаются с шубами и дорогими аксессуарами. Согласно опросу, большая часть граждан не выбрасывают фотоальбомы, многие хранят медали, грамоты, свадебные наряды и детские вещи. Тем не менее 31% респондентов считает, что избавляться нужно даже от памятных вещей.