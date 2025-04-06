Психолог рассказал, как любовь к собиранию хлама в доме убьёт вашу психику

Всякое старьё и хлам, который вы боитесь выкинуть из своей квартиры, говорит о наличии у вас «патологического накопительства» или синдрома Плюшкина. Выглядит это совсем не опасно, но вот последствия могут быть пугающими. Об этом сообщил «Газете.ru» клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

«Психологи объясняют такое поведение термином «диспозофобия» — навязчивым страхом расстаться с вещами. Люди с диспозофобией воспринимают каждую вещь как часть себя или важное воспоминание, без которого якобы невозможно жить дальше», — пояснил эксперт.

Такие вещи для вас уже давно перестали быть полезными, и теперь не вы ими владеете, а они вами. Всё это может довести вас до деменции и постоянного чувства стресса и тревожности. Такое состояние специалисты называют «сенсорной перегрузкой» — мозг перенасыщается визуальной информацией и хаосом вокруг.

Чтобы с чистой совестью выбросить на помойку ненужный хлам, следует осознать, что пустой флакон от духов, лежащий на дне ящика с прочими похожими «дорогими воспоминаниями» — это мусор, а не драгоценные обрывки памяти. Если такая вещь за год ни разу вам не понадобилась, то смело избавляйтесь от неё, заключил эксперт.