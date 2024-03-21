6 вещей, которые ни за что не будут держать дома люди, хоть немного себя уважающие

Все мы стремимся к гармонии и порядку в своём жилище. Но как достичь идеала, когда ситуация в доме такая, что, кажется, всякого хлама больше, чем места? Ответ прост: избавляйтесь от того, что не приносит пользы. Рассмотрим шесть вещей, о которых уважающие себя люди никогда не станут жалеть.

1. Сувениры

Как освободить дом: 6 вещей на выброс. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Начнём с того, что чаще всего заполняет наши полки, — сувениров. Да, они напоминают о приятных моментах, но подумайте: действительно ли кружка с надписью "Лучшему другу" добавляет комфорта вашему дому? Или она просто занимает место, которое могло бы быть использовано гораздо эффективнее? Фотографии и видео сохранят воспоминания не хуже, занимая при этом гораздо меньше места.

2. Инструкции к приборам

Чистота и порядок: что выкинуть прямо сейчас. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Второй пункт, который не найдёт места в доме умного хозяина, — бумажные инструкции к бытовой технике. В эпоху Интернета всю необходимую информацию можно найти онлайн за считаные секунды. Зачем позволять этому мусору занимать пространство в вашем доме?

3. Коробки от техники

6 вещей, которых нет в домах успешных людей. Фото © Freepik / comp

Хранение коробок от электроники — та же история. От них можно и даже нужно избавляться. Сфотографируйте важную информацию с коробки и смело избавляйтесь от неё. Это освободит много места и избавит ваш дом от лишнего беспорядка.

4. Одежда, которую вы давно не носили

Освободите пространство: избавляемся от лишнего. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Одежда, которую вы не носите, — ещё один враг уюта. Неотстирывающееся пятно, дыра, которую сложно заштопать, или вещь не по размеру — всё это должно немедленно покинуть ваши шкафы. Оставляйте только то, что действительно носите и любите.

5. Большие контейнеры для хранения

Уютный дом без хлама: 6 первых шагов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Большие контейнеры кажутся отличным решением для хранения, но на деле скорее создают проблемы. Они тяжёлые и часто неудобны в использовании. Гораздо лучше выбрать контейнеры поменьше, так получится хоть какая-то адекватная система, а ещё их легко поднимать и перемещать.

6. Вещи в нескольких экземплярах

Правила чистого дома: что никогда не надо хранить. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Наконец, "дубликаты" предметов. Тоже то, от чего определённо стоит избавиться. Не нужно пять тёрок или, к примеру, четыре ведра — одного вполне достаточно. Освободите место для действительно необходимых вещей, сделав свой дом более уютным и функциональным. Помните, сейчас нехватки товаров нет: если что-то понадобится, можно будет просто купить ещё.