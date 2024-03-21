Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезёт после весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие 20 марта 2024 года открывает новую страницу в календаре природы и астрологии, принося с собой обновление, надежду и равновесие между днём и ночью. Этот момент, когда солнце пересекает небесный экватор, наполняет нас энергией для новых начинаний и задаёт тон на ближайшие месяцы. Разбираемся, как весеннее равноденствие влияет на различные стороны нашей жизни и что оно обещает разным знакам зодиака.

Новый цикл и баланс

Знаки зодиака и весеннее равноденствие: начало нового этапа. Фото © Freepik

С астрономической точки зрения весеннее равноденствие — это точка баланса. Но что она значит для нас? Это время, когда стоит стремиться к гармонии внутри себя и во внешнем мире. Момент равноденствия — с 20 по 23 марта — напоминает о важности баланса между работой и отдыхом, давая понять, что пора оставить позади зимнюю спячку и встретить новый сезон с открытым сердцем и разумом.

Практики и ритуалы

Практики и ритуалы для встречи весны. Фото © Freepik / whyhomestudio

В этот период благоприятно заниматься саморефлексией, медитацией и установлением новых намерений. Многие культуры и традиции отмечают весеннее равноденствие как период возрождения и обновления. Это идеальное время для того, чтобы очистить своё пространство — как физическое, так и эмоциональное, а также для начала новых проектов и инициатив.

"В весеннее равноденствие и в течение ближайшей недели желательно делиться радостью и счастьем друг с другом. Благоприятно обмениваться хорошим настроением, а также надо поддерживать у себя бодрость духа и оптимизм. Можно загадать желание. Важно прислушаться к своему сердцу и искренне понять свои стремления и цели", — советует астролог Анна Лебеденко.

Влияние на знаки зодиака

Весеннее равноденствие: кого ждёт удача по знакам зодиака. Фото © Freepik / diana.grytsku

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог) ощутят поддержку звёзд в вопросах карьеры и самореализации. Для них это время, когда стоит быть более внимательными к своему телу и здоровью, медленно и методично двигаться к своим целям. Не спешите, помните, что постоянство приводит к успеху.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) почувствуют необычайный прилив энергии. Это момент, чтобы блеснуть, проявить себя и взять инициативу в свои руки. Ваша страсть и энтузиазм помогут реализовать самые смелые идеи, но помните о важности сохранения баланса, чтобы не перегореть.

Как влияет весеннее равноденствие на ваш знак зодиака. Фото © Freepik / drobotdean

Воздушные знаки (Водолей, Близнецы, Весы) обнаружат, что их социальные связи и отношения приносят больше радости и поддержки. Это прекрасное время для общения, обмена идеями и укрепления дружеских уз. Ваши коммуникативные способности приведут к успешным партнёрству и проекту.

Водные знаки (Рыбы, Рак, Скорпион) найдут утешение и силу в своих эмоциях и чувствительности. Весеннее равноденствие — идеальное время для вас, чтобы поделиться своим внутренним миром с близкими, выразить чувства и углубить душевные связи. Эмоциональная открытость принесёт вам и близким понимание.