Литва нашла спонсора для слежки за российскими поездами до Калининграда

Еврокомиссия планирует нарастить поддержку Литвы для наблюдения за российскими поездами, идущими в Калининград. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции в Вильнюсе в рамках своего турне по военным объектам восточноевропейских стран, которые в ЕС теперь официально называет «прифронтовыми государствами».

«Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справится с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование, в частности, чтобы помочь Литве наблюдать за поездами, которые идут с основной территории РФ в Калининград, а также, например, для приобретения вертолётов», — заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, она лично видела один из российских поездов, и эти меры являются частью программы, введённой в 2021 году для усиления границ Литвы. Общий объём финансирования программы составляет €327 млн. Дополнительные средства позволят расширить наблюдение за движением поездов и укрепить оборонные возможности страны.