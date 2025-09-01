Литва нашла спонсора для слежки за российскими поездами до Калининграда
ЕК увеличит финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград поездами РФ
Обложка © Unsplash / Patrick Schneider
Еврокомиссия планирует нарастить поддержку Литвы для наблюдения за российскими поездами, идущими в Калининград. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции в Вильнюсе в рамках своего турне по военным объектам восточноевропейских стран, которые в ЕС теперь официально называет «прифронтовыми государствами».
«Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справится с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование, в частности, чтобы помочь Литве наблюдать за поездами, которые идут с основной территории РФ в Калининград, а также, например, для приобретения вертолётов», — заявила она.
По словам главы Еврокомиссии, она лично видела один из российских поездов, и эти меры являются частью программы, введённой в 2021 году для усиления границ Литвы. Общий объём финансирования программы составляет €327 млн. Дополнительные средства позволят расширить наблюдение за движением поездов и укрепить оборонные возможности страны.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия продолжает усиливать давление на Россию и готовит 19-й пакет санкций. По словам Урсулы фон дер Ляйен, усиление санкционного режима является частью стратегии ЕС против Москвы. 19-й пакет ограничительных мер против России планируется утвердить уже в сентябре.