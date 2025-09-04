День Агафона-огуменника: Как и от кого русские крестьяне защищали свои сараи 4 сентября
Для крестьян на Руси 4 сентября не было обычным днём. Они переворачивали календарь — и наступал день Агафона-огуменника. Всем селом крестьяне отправлялись защищать свои владения. Life.ru рассказывает, что это вообще за день и какая нечистая сила активизировалась.
Для наших предков 4 сентября — это день Агафона-огуменника. Надо было сторожить гумно. Обложка © «Шедеврум»
На самом деле для русских крестьян до 1918 года Агафон-огуменник начинался 22 августа. До революции Россия жила по юлианскому календарю. Он расходится с новым, григорианским, на 14 дней. Поэтому «григорианцы» празднуют Агафона в сентябре, а «юлианцы» — в августе. В реальности это один и тот же день. Но если вы живёте по григорианскому календарю, просто забудьте о григорианском 22-ом августа. Это совсем другой день, и там вообще Успенский пост. Просто запомните, что сейчас Агафон-огуменник — это 4 сентября. Расскажем подробнее о празднике.
Агафон-огуменник — что это за праздник?
Когда отмечается День Агафона-огуменника в сентябре. Коллаж © Life.ru Фото © rsute.ru
Тут всё просто. Агафон-огуменник возник в православном христианстве. В этот день отмечали День памяти священномучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина, Севериана и других. Это «старая школа» мучеников, они были христианами в Римской империи, поэтому приняли смерть за Иисуса Христа во время правления императора Максимиана. Полное имя — Марк Аврелий Валерий Максимиан Геркулий, он законно правил с 284-го по 305 год нашей эры, а в 306-м, 307-м, 308-м и 310-м годах был узурпатором, незаконно захватившим власть. Агафоника с друзьями ловили по всей империи, везли на суд императора, но до Рима те просто не доехали — их умертвили по дороге. Священномученик Агафоник был усечён мечом. Эта древняя история присутствовала в православных типиконах с самой христианизации Руси. Поэтому Агафоник проник в народное сознание как Агафон.
Какая нечистая сила орудовала у славян на Агафона-огуменника?
Нечистая сила любила разгуляться на Агафона-огуменника. Особенно леший. Фото © «Шедеврум»
«Агафон гонит леших вон», — говорили наши предки. Правда, он гнал их не в лес, а наоборот. Изгонял духов из привычного места обитания, и те отправлялись резвиться в человеческие поселения. Во время Дня Агафона-огуменника нечистая сила особенно досаждала крестьянам. К тому времени уже был собран весь урожай. Пшеница аккуратно лежала в снопах и стогах. Огуменник — это как раз огороженный забором кусок участка. Там строили гумно, или сарай. То есть место, где хранили снопы пшеницы. Леший на Агафона-огуменника любил повеселиться: проникал на гумно, развязывал снопы, разбрасывал, перекидывал с гумна на гумно... В общем, наводил беспорядок и суету. Противостоять ему — обязанность мужчины.
Что должен был сделать на Агафона-огуменника каждый крестьянин?
На Агафона-огуменника каждый крестьянин отправлялся сторожить гумно, или же сарай. Фото © «Шедеврум»
Агафон-огуменник был тяжёлой ночью для русских крестьян. Они отправлялись сторожить свои сараи. Обязательно надевали тулупы наизнанку, обвязывали головы полотенцами, садились в угол и очерчивали вокруг себя круг — обязательно кочергой. Считалось, что леший не осмелится переступить эту черту. Если у каждого было своё гумно, приходилось следить в одиночестве. Если на деревню сарай был общий, можно было и с друзьями. При этом в самом начале вечера мужики всё равно собирались вместе как минимум для того, чтобы друг другу полотенца на голову намотать. И так всю ночь можно было просидеть без сна. Понятное дело, что на следующий после Агафона-огуменника день все спали.
Кто такой леший
Леший — это традиционный славянский дух, который живёт в лесу и управляет им. Фото © Wikipedia / Н. Н. Брут, Magazine Leshy
Леший, а также Лесовик, Лешак или Лесной дядя, — это дух, который очень выраженно присутствует в славянской мифологии. Хозяин леса, он заинтересован только в том, чтобы следить за своими владениями. Если человек относится к дубраве уважительно, леший быстро выведет его к людям, если нет — заставит плутать часами, заведёт в самую чащу. Часто леший представал в облике человека. Иногда — в виде родственника. Но всегда можно было человекообразного лешего определить. На нём красный пояс — кушак, кафтан запахнут слева направо, а обувь перепутана. Леший не знает, где право, а где лево.
А ещё леший — это, пожалуй, целый биолого-эзотерический вид. У него есть самка — лешачиха, она подвешивает своих детей к веткам деревьев. Но необязательно каждая лешачиха являлась представителем вида леших с набором хромосом XX. Иногда лешачихами становились проклятые девушки, потерявшиеся в лесу. Один поцелуй с человеческим парнем — и такая искусственная лешачиха снова превращалась в человека.
Какие ещё праздники были связаны с лешими
В народно-православной традиции есть достаточно много праздников, связанных с лешими. Фото © «Шедеврум»
Не только День Агафона-огуменника был связан с лешим. За несколько месяцев до него — 4 декабря — было Воздвижение. Все знали, что на Воздвижение Креста Господня лешие перегоняют зверьё по своим владениям. Старались в лес не ходить: попадёшься такому каравану, и всё — задерут волки или медведи. А ещё в октябре, по старому стилю 4 числа, по новому — 17-го, праздновали Ерофеев день, или Лешегон. На Ерофея лешие готовились к зимней спячке. На зимовку леший проваливался под землю ждать весны, но перед этим бесился — бегал, кричал, ломал ветки в лесу. Однако к людям не выходил и снопы не трогал.
День Агафона-огуменника и День Ерофея-лешегона — звучит, будто у нас появились праздники-побратимы. В любом случае, сейчас надевать тулуп мехом наружу и всю ночь сторожить сарай необязательно. Современному человеку хватает проблем и без леших. Например, тут Life.ru писал, что делать, если осень громит сердце, желудок и спину.
