Церковные праздники в России 4 декабря, что можно и что нельзя делать в этот день 4 декабря верующие отмечают третий великий праздник церковного года, который следует за Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста Господня. О том, что можно и чего нельзя делать в этот день, о народных традициях Введения рассказывает Life.ru. 3 декабря, 21:03 Введение во храм Пресвятой Богородицы (икона, XVI век) и другие церковные праздники 4 декабря 2024 года. Обложка © Wikipedia

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

История праздника

4 декабря Православная церковь отмечает двунадесятый праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Двунадесятые праздники — двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии. Они посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы и входят в число великих праздников.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы основан на предании о посвящении Девы Марии Богу. Родители Марии Иоаким и Анна долгое время оставались бездетными и молили о ребёнке, дав обет посвятить его Богу, если их молитвы будут услышаны. И они были услышаны — на свет появилась девочка, которую назвали Марией.

Когда ей исполнилось три года, родители с зажжёнными свечами и пением священных гимнов отправились из Назарета в Иерусалимский храм. Путь с учётом остановок для отдыха занял три дня. Чтобы зайти в храм, нужно было подняться по большой лестнице в 15 ступеней. Маленькую Марию поставили на первую из них, и дальше она взошла сама, без помощи взрослых.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Фото © Wikipedia / Тициан

Первосвященник, которым, по преданию, был Захария, отец Иоанна Крестителя, повёл девочку в святое святых, куда обычно не допускался никто. Все присутствовавшие в храме люди удивились этому. Родители Марии сдержали своё обещание Богу и оставили её на воспитание при храме, где она провела следующие девять лет своей жизни.

К сожалению, о годах жизни Девы Марии в храме известно очень мало. Церковное предание сохранило только отрывочные сведения о том, что она воспитывалась среди благочестивых дев, усердно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу.

Празднество Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм установлено Церковью с давних времён и понимается как предвозвестие благоволения Бога к людям и обещание пришествия Спасителя. В этот день в храмах проводят праздничное богослужение, которое состоит из малой вечерни, всенощного бдения, часов и литургии — главного богослужения.

Что можно делать в праздник Введения во храм

В этот день в торжественном богослужении возносят молитвы Божьей Матери. Фото © Life.ru

По традиции в этот день все православные христиане отправляются в церковь и в торжественном богослужении возносят молитвы Божьей Матери.

Можно оставаться и дома и помолиться перед иконой утром, днём и вечером.

Считается, что в этот день благоприятно попросить Богородицу о помощи — она обязательно поможет всем страждущим.

Поскольку праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы выпадает на Рождественский пост, то в этот день, как и в другие большие праздники, можно есть рыбу. Допускается употребление небольшого количества вина.

Чего нельзя делать в праздник Введения во храм

В праздник нельзя заниматься тяжёлой работой и домашними делами, если только этого не требует острая необходимость.

Запрещается также сквернословить, думать о дурном, ссориться.

Нельзя отказывать ближним в посильной помощи.

По сложившейся традиции в праздничный день обычно под запретом заготовка солений на зиму и любые сельские работы.

Считается, что в этот день лучше не давать в долг.

Народные традиции на Введение

Народ на Руси в этот день после посещения церкви издревле устраивал весёлые гулянья. Праздник называли Введением или Воротами зимы. По преданию, в этот день по земле проезжает сама Зима, одетая в белоснежную шубу. Она украшает стёкла домов своим холодным дыханием.

Народ на Руси в этот день после посещения церкви издревле устраивал весёлые гулянья. Фото © Wikipedia / И.М. Львов

В этот день принято было проводить первые выезды на санях по выпавшему снегу. Часто устраивали ярмарки, на которых торговали санями на любой вкус: и простыми, и позолоченными, с замысловатой резьбой и росписью. Такой товар на Введение покупали особенно охотно.

Гулянья по традиции открывали молодожёны, которые выходили из дому по расстеленным и вывернутым мехом наружу тулупам. В этот день нельзя было заниматься никакими работами, принято было веселиться и славить Марию-заступницу.

Приметы на 4 декабря

Снег, выпавший на Введение Богородицы и не растаявший до тепла, предвещает, что урожай будет хорошим.

Если выпало много снега — зима будет снежной и морозной.

Если на улице трещит мороз — в ближайшие дни сохранится стужа, а вот лето будет жарким и засушливым.

Если в этот день первым порог дома переступит мужчина, то предстоящий год будет удачным. Если женщина, то все последующие 12 месяцев хозяев будут преследовать неудачи.

Именины 4 декабря отмечают

Мужчины: Александр.

Александр. Женщины: Мария.

Авторы Андрей Соколов