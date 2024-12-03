Церковные праздники в России 3 декабря, что можно и что нельзя делать в этот день 3 декабря православная церковь чтит память святого Прокла и отмечает Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. О том, что можно и чего нельзя делать на эти праздники, о народных традициях Проклова дня рассказывает Life.ru. 2 декабря, 21:03 Православные праздники 3 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Обложка © Youtube / Семиречье

Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы

Отмечается за день до двунадесятого праздника — Введения во храм Пресвятой Богородицы. В рамках подготовки к событию верующие читают молитвы, посвящённые этому событию. Традиция начинать празднование заранее идёт ещё с X века.

Согласно преданию, родители Девы Марии долго молились о даровании им ребёнка. Анна, мать Марии, дала обет Богу: если родится дитя, его посвятят на служение Господу. И Бог услышал просьбу женщины. В три года Марию привели в Иерусалимский храм, где она провела девять лет своей жизни. Это событие отмечается 4 декабря, но церковные службы начинаются уже накануне.

Что можно делать и чего нельзя делать 3 декабря по церковному календарю

Введение во храм Пресвятой Богородицы (икона, XVI век). Фото © Wikipedia

Православные христиане в преддверии двунадесятого праздника посещают церковь, молятся и готовятся к этому значимому событию. Поскольку праздник сопровождается постом, верующим необходимо придерживаться определённых ограничений. Не следует допускать негативных мыслей, злости, подлости, лжи, преувеличений и других действий, противоречащих христианским принципам и общественным нормам.

В это время важно ограничить себя от негативной информации и окружения, которое может плохо повлиять на ваше настроение и внутренний мир. Старайтесь выбирать только то, что соответствует вашим ценностям и помогает вам оставаться спокойным и уравновешенным. Так вы сможете подготовиться к празднику с добрым сердцем и светлыми мыслями.

День памяти святителя Прокла, архиепископа Константинопольского

История праздника

3 декабря православные христиане чтят память святого Прокла, жившего в Константинополе в V веке. В молодости Прокл был учеником известного богослова Иоанна Златоуста, который обучил его основам Евангелия и искусству красноречия.

После смерти Златоуста Прокл был назначен архиепископом и начал проповедовать православие. Во время одного из молебнов в Константинополе произошло землетрясение — и верующие вместе со священнослужителями молились, чтобы Господь пощадил город и его жителей. В этот момент на одного из детей сошло божественное откровение: он услышал и пересказал молитву, которую произносили ангелы. Когда собравшиеся повторили слова молитвы за ребёнком, землетрясение чудесным образом прекратилось.

3 декабря православные христиане чтят память святого Прокла. Фото © Wikipedia

Прокл служил архиепископом Константинополя в течение 12 лет, за это время он помог сотням людей, никогда не отказывал в помощи беднякам и предоставлял приют тем, кто в нём нуждался.

Что можно делать в День памяти святителя Прокла

Сходить в храм и помолиться преподобному Проклу. Святой, по поверьям, может защитить семью от болезней и несчастья.

Принять важные решения и начать новые проекты. Считается, что все начинания ожидает успех.

Также на праздник Прокла люди особо тщательно мыли руки — чтобы нечисть не наслала проклятий и человек не заболел.

Чего нельзя делать в День памяти святителя Прокла

Отправляться в дальнюю дорогу. Во время путешествия могут случиться разные неприятности.

Затевать шумные вечеринки, выяснять отношения. Иначе можно выдать лишнюю информацию о себе, которую после используют против человека.

Во время метели рассказывать о своих планах на будущее. Иначе они никогда не сбудутся.

Покупать золотые украшения. Появится множество препятствий на пути.

Поздно ложиться спать. Иначе придёт баечник — злой дух, который приходит во сне в устрашающих образах и начинает мучить заснувшего.

Народные традиции на День Прокла

Народные поверья гласят, что на Проклов день нужно изгнать нечистую силу, которая прячется от холода под землёй. Согласно поверьям, духи испугаются и не решатся выйти на поверхность, если отогнать их проклятием.

Народные поверья гласят, что на Проклов день нужно изгнать нечистую силу. Фото © Life.ru

Это было необходимо, потому что на Проклов день крестьяне прокладывали санный путь между деревнями. После осенних дождей дороги успевали высохнуть, и на них ложился свежий снег. Крестьяне использовали этот путь, пока снег не растаял. Существовало народное выражение: «До Прокла не жди от дороги прока», которое подчёркивало важность этого дня для начала использования санных дорог.

Приметы на 3 декабря

Считалось, что родившийся на Прокла станет хорошим мастером.

Если снег идёт с самого утра, то день будет ясным и тёплым.

Поленья трещат в печи или камине — к морозу.

Облака на небе перистые и растянулись грядой — жди вьюги.

Если на Прокла выпали осадки, то жди их и 3 июня.

Снегирь заливается — к метели.

Сорока прячется под крышу — скоро будет пурга.

Именины 3 декабря отмечают

Мужчины: Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Илларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вольдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр, Азат.

Ян, Эмиль, Остап, Николай, Макар, Иосиф, Илларион, Иван, Емельян, Денис, Демьян, Григорий, Вольдемар, Владимир, Василий, Арсений, Анатолий, Алексей, Александр, Азат. Женщины: Фёкла, Татьяна, Анна.

Авторы Андрей Соколов