Церковные праздники в России 2 декабря 2 декабря православной церковью совершается празднование удивительной и очень красивой иконы Божией Матери, а по народной традиции "запирают" дома от нечистой силы на Авдея Радетеля. 1 декабря, 21:03 Какие праздники отмечают православные в России 2 декабря. Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

День празднования иконы Божией Матери, именуемой «В скорбех и печалех Утешение»

Дата в 2024 году: 2 декабря, понедельник.

2 декабря, понедельник. Церковный праздник.

2 декабря православная церковь празднует икону Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Считается, что молитвы перед этим образом приносят утешение, защиту и помощь в трудные моменты. Икона представляет собой складень с изображением Богородицы и святых, таких как Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Иоанн Предтеча, апостол Иоанн Богослов и другие.

2 декабря православная церковь празднует икону Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Фото © azbyka.ru

Точное происхождение иконы неизвестно, но, по преданию, она принадлежала Константинопольскому патриарху Афанасию III и после его смерти в 1654 году была перенесена на Афон в монастырь Ватопед. В 1849 году икона была передана русскому Андреевскому скиту. В 1863 году её привезли в Вятскую губернию, где произошло чудесное исцеление юноши от немоты, после чего началось паломничество к святыне.

Икона путешествовала по России, и везде зафиксированы случаи чудесной помощи и исцелений. В 1890 году образ был доставлен в Санкт-Петербург, где вновь прославился множеством чудес. В 19 веке и позднее были созданы копии иконы, одна из которых находится в Санкт-Петербурге в Николо-Богоявленском морском соборе, другая — в Царскосельском Екатерининском соборе. Ещё один список хранится в Воронеже, в Алексеево-Акатовом монастыре. Оригинал иконы пропал в 1929 году, но её копии почитаются и сегодня.

Авдей Радетель

Народно-христианский праздник Авдей Радетель отмечается 2 декабря. Фото © azbyka.ru

Дата в 2024 году: 2 декабря, понедельник.

2 декабря, понедельник. Другие названия: Авдей (Авдий); Авдеев день; день Авдия Радетеля.

Авдей (Авдий); Авдеев день; день Авдия Радетеля. Церковное название: Пророка Авдия (из 12-ти).

Пророка Авдия (из 12-ти). Значение: День памяти одного из 12 малых пророков — Авдия.

Народно-христианский праздник Авдей Радетель отмечается 2 декабря (дата по старому стилю — 19 ноября). В церковном календаре это день памяти святого Авдия, одного из 12-ти малых пророков.

Пророк Авдий родился в деревне неподалёку от Сихема. С детства он уверовал в Бога и преданно служил Ему. В то время когда в Израиле распространялось поклонение идолу Баалу, Авдий не пошёл на поводу у народных веяний и остался верен Единому Богу.

Он занимал должность домоправителя в доме царя Ахава. Когда жена царя, Иезавель, начала жестокие преследования пророков, Авдий, рискуя собственной жизнью, тайно укрывал сто пророков, прятал их по пещерам и снабжал пищей и водой. Спустя время, встретив пророка Илию, Авдий стал его верным помощником и был удостоен дара пророчества за свою веру и дела.

Авдий оставил после себя пророческую книгу, которая состоит из одной главы и входит в число книг малых пророков, занимая четвёртое место в этом списке. В своих пророчествах он говорил о справедливом возмездии, верности Богу и надежде на спасение для избранного народа.

У русского народа Авдей считается небесным покровителем домашнего очага, хозяйства и благополучия, за что и был прозван «Радетелем», что значит «беспокоящийся», «переживающий». В этот день принято проводить обряд «запирания» дома от нечистой силы. Для этого нужно обойти все комнаты, слегка постукивая обухом топора по косякам дверей и оконным рамам. Если под рукой нет топора, можно использовать серп. Считается, что этот ритуал защищает не только жилище, но и всех его обитателей от зловредных сил.

Часто на Авдея Радетеля зима показывает свой нрав: на улице бушуют метели и дуют сильные ветры. В такие дни люди говорят, что нечисть особенно разошлась, поэтому лучше оставаться дома, в тепле, и наслаждаться горячими напитками. Традиционно пьют травяной чай с мёдом, а некоторые предпочитают согреваться горячительным на свой вкус.

Приметы на 2 декабря

Приметы 2 декабря о погоде и урожае. Фото © «Шедеврум»

Если к этому дню намело большие сугробы — в следующем году быть обильному урожаю.

Ясный день — к морозам, пасмурный — к теплу.

Коровы нос из яслей выставляют — скоро погода изменится.

Сильный ветер и снег весь день — зима будет долгой, а весна холодной.

Именины 2 декабря отмечают

Мужчины: Ян, Яков, Фёдор, Тимофей, Теодор, Сергей, Семён, Пётр, Михаил, Леонид, Константин, Илларион, Игнат, Иван, Дмитрий, Денис, Григорий, Геннадий, Вениамин, Валентин, Александр, Адриан, Авдей.

Авторы Андрей Соколов